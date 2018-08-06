ЕС выразил сожаление из-за восстановления санкций США против Ирана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ЕС выражает сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и глав МИД Франции, Германии и Великобритании.

"Мы глубоко сожалеем в связи с восстановлением санкций со стороны США, которые связаны с их выходом из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому)", - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что договор "работает и выполняет свою цель". СВПД является ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения, крайне важной для безопасности Европы, региона и всего мира". ЕС ожидает, что Иран будет в полной мере соблюдать свои обязательства по атому в рамках договора.

В понедельник подходит к концу срок, за который США должны восстановить первую часть санкций против Ирана. Ранее директор по политическому планированию госдепартамента США Брайан Хук заявлял, что эти санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.