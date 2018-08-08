Рынок акций РФ упал по РТС к уровню более чем двухнедельной давности

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду откатился ниже 1120 пунктов по индексу РТС (уровень более чем двухнедельной давности) из-за вернувшихся распродаж на фоне известий о вероятных новых жестких антироссийских санкциях США; лидируют в снижении бумаги АФК "Система" на сообщениях о возможных санкциях США против главы АФК Владимира Евтушенкова.

К 13:30 индекс "МосБиржи" составил 2284,52 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1117,13 пункта (-2,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 64,42 руб. (+0,93 рубля) - максимум с 11 апреля, когда курс локально превышал 65 руб.

Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций к России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка , ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков.

Подешевели акции АФК "Система" (-3,9%), "РусАла" (-3,5%), "Мечела" (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3%), Сбербанка (-2,8% и -2,2% "префы"), "Аэрофлота" (-2,5%), "Мобильных телесистем" (-2,2%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "АЛРОСА" (-2%), ВТБ (-1,9%), "Интер РАО" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), "РусГидро" (-1,5%), "Распадской" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%).

Американский конгрессмен Илеана Рос-Лехтинен опубликовала в твиттере ответ Госдепартамента США, в котором сообщается, что тот изучает возможность введения санкций против основного акционера и председателя совета директоров АФК "Система" Евтушенкова. Введение санкций рассматривается в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Рос-Лехтинен еще в мае направила обращение госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму.

Капитализация "Роснефти" в среду составляет порядка 4,476 трлн рублей, что превышает капитализацию Сбербанка (порядка 4,401 трлн рублей).

Подросли бумаги "Башнефти" (+0,2% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (+0,1%), "Ростелекома" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения стали акции АО "Коршуновский ГОК" (-10,8%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-6,7%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (-4%), "КАМАЗа" (-3,7%), ОАО "GTL" (-3,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+10,7%), "Иркута" (+10,7%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+4,6%), "Русснефти" (+2,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса "МосБиржи" к 13:30 составил 24,852 млрд рублей (из них 12,283 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).