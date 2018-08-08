Курс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 мая

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Курс евро на торгах на Московской бирже в среду превысил отметку 75 руб./$1 впервые с 8 мая на фоне ряда публикаций в СМИ относительно новых антироссийских санкций.

Курс евро составил 75,0125 руб./EUR1 в 13:50 по московскому времени, что на 1,36 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому моменту стоил 64,69 руб./$1, подорожав на 1,2 рубля. Ранее курс доллара превысил 64 руб. впервые с 19 июня.

Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,27 рубля - до 69,335 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро на торгах среды на фоне публикаций о новых антироссийских санкцях со стороны США, а также остановившегося роста нефтяных цен.

Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций к России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем идет речь о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков. Текст также содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками.

Кроме того, в предлагаемом законопроекте есть предложение рассмотреть вопрос о признании России, "государством, спонсирующим терроризм", что может поставить Россию на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций. В частности, в отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа, что стало бы серьезным ударом по российской экономике.