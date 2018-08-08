Экономика

Спрос на аукционах Минфина по доразмещению ОФЗ оказался низким

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Спрос инвесторов на первичных аукционах Минфина по доразмещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в среду, 8 августа, оказался низким из-за негативной конъюнктуры вследствие возросших санкционных рисков, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Минфин выставил на аукционы в среду комбинацию из двух выпусков ОФЗ с переменным и постоянным купоном. При этом в отличие от прошлой недели суммарный объем размещаемых бумаг был снижен до 25 млрд рублей с 35 млрд рублей (минимум с конца июня). Но в итоге из-за негативной конъюнктуры и относительно низкого спроса эмитенту удалось разместить бумаги лишь на 13,108 млрд рублей, что составляет 52,4% от объема предложения.

При этом средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 94,0899% от номинала, что соответствует доходности 7,98% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 11 млрд 23 млн рублей по номиналу (73,5% от объема предложения) при спросе 26 млрд 461 млн рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу. Цена отсечения была установлена на уровне 94,04% от номинала, что соответствует доходности 7,99% годовых.

На втором аукционе, на котором размещались ОФЗ-ПК серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 года, средневзвешенная цена составила 100,1536% от номинала, что соответствует доходности 7,75% годовых. При этом всего было продано бумаг на общую сумму 2 млрд 85 млн рублей по номиналу (20,85% от объема предложения) при спросе 8 млрд 85 млн рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу. Цена отсечения была установлена на уровне 100,1% от номинала, что соответствует доходности 7,76% годовых.

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Теги: ОФЗ

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