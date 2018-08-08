Главные новости
ЭкономикаКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляЭкономикаВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВ РоссииАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах
Экономика

Саудовская Аравия продаст канадские активы после конфликта из-за активисток

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Центральный банк и пенсионные фонды Саудовской Аравии поручили компаниям, управляющим их активами за рубежом, избавиться от канадских акций, облигаций и инструментов денежного рынка "вне зависимости от цен", пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Саудовская Аравия резко отреагировала на критику канадскими властями ареста активисток, боровшихся за право женщин водить автомобиль, которую Эр-Рияд посчитал вмешательством во внутренние дела страны.

В понедельник страна объявила о приостановке всех инвестиций в Канаду и новых торговых транзакций. Кроме того, МИД Саудовской Аравии объявил посла Канады персоной нон-грата, а также отозвал посла Саудовской Аравии из Оттавы.

По данным источников FT, Саудовская Аравия в общей сложности выделила более $100 млрд управляющим компаниям на инвестиции в глобальные рынки. Хотя доля инвестиций в канадские активы в этой сумме, вероятно, "было достаточно низкой", сам факт продажи активов Саудовской Аравией несет в себе довольно мощный посыл, отметил один из источников.

Продавая канадские активы, Эр-Рияд показывает свою финансовую и политическую силу, чтобы предостеречь власти зарубежных государств от вмешательства во внутренние дела страны, прокомментировал информацию газете один из банкиров. "Все это очень серьезно", - добавил он.

Саудовская Аравия решила отменить запрет для женщин на вождение автомобиля в сентябре 2017 года, однако вступило оно в силу только 24 июня 2018 года. Несколько активисток были арестованы в мае и июне текущего года, непосредственно перед вступлением новых правил в силу.

В прошлую пятницу МИД Канады призвал власти Саудовской Аравии немедленно освободить арестованных правозащитниц, включая Самар Бадави. Канадские заявления были расценены в саудовской столице как вмешательство во внутренние дела.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Саудовская Аравия, Канада

Новости по теме

Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреля
Рубль продолжает дешеветь на фоне новостей о новых санкциях со стороны СШАПодробнее
 Внутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентября
ФАС, завершив дело в отношении "большой тройки", определит штрафы для операторов в сентябреПодробнее
 Курс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 маяКурс евро на торгах Московской биржи превысил 75 рублей впервые с 8 мая
Валюта растет к рублю на фоне публикаций о возможности новых антироссийских санкций со стороны СШАПодробнее
 Штраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗС
За повторное нарушение хотят штрафовать на 3% выручки, сообщил детали законопроекта глава МинпромторгаПодробнее
В ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям СШАВ ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям США
Европа будет делать все от нее зависящее, чтобы Иран соблюдал сделку по атому, заявила Федерика МогериниПодробнее
 Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
В правительстве хотят уберечь ресурсоснабжающие организации от возникновения выпадающих доходовПодробнее
 Эрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкцииЭрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкции
Это может коснуться министра юстиции и министра внутренних дел СШАПодробнее
 Путин подписал закон о повышении НДСПутин подписал закон о повышении НДС
Авторы закона надеются увеличить доходы государственного бюджетаПодробнее
 Китай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из США
Так Пекин ответил на планы Вашингтона увеличить пошлины на китайские товары с ранее планировавшихся 10% до 25%Подробнее
 Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы СШАКитай обнародовал план ответа на торговые угрозы США
КНР введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрдПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 августа7 фото
07 августа
Фотохроника 7 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКурс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреляЭкономикаВнутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентябряВ РоссииАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортахВ РоссииИсточник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отцаВ РоссииЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямВ мире"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против России

Священника будут судить в Петербурге за гибель от ВИЧ удочеренной им девочки

В Эстонии нашли возможное место падения ракеты, выпущенной испанским истребителем

Житель Кипра попытался прорваться в здание консульства России

Просивший о политическом убежище киприот, возможно, страдает психическим расстройством Подробнее

Назван стартовый состав "Спартака" на матч ЛЧ с ПАОКом

В Раменском районе Подмосковья загорелась нелегальная свалка

ПАОК - "Спартак". Онлайн

ПАОК - "Спартак". ОнлайнБронзовый призер чемпионата России по футболу начинает турнирный путь в главном клубном соревновании Европы Подробнее

Приход в Колпино оштрафовали на 300 тыс. рублей за строительство торгового павильона

Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в Омск

Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в ОмскПо словам главы Роскосмоса, поддержка Центру не может быть увязана с изъятием земельных участков Подробнее

Сенцов отказался от встречи со священником

Главу предвыборного штаба Собчак в Туве оштрафовали за историческое фото со свастикой

Цены на нефть усилили падение на новостях из Китая и США

ФСИН проверит информацию об избиении заключенных колонии в Мордовии

Саудовская Аравия продаст канадские активы после конфликта из-за активисток

Супругу Башара Асада поместили в больницу Дамаска с онкологией

В МИД РФ опровергли сообщения греческих СМИ о подготовке протестов в Салониках

РФ с 1 июля увеличила экспорт пшеницы в два раза

Защита Захарченко оспорила в ВС РФ передачу государству имущества на 9 млрд рублей

Профильный комитет Совфеда поддержал законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Комитет Сената США попросил о встрече с Ассанжем в рамках "российского расследования"

Американского конгрессмена арестовали за торговлю инсайдерскими данными

"Аэрофлот" в октябре сменит "Победу" на регулярных рейсах в Нальчик

Семьям погибших в Красноярском крае башкирских вахтовиков выплатят по 1 млн рублей

Педагога в Удмуртии заподозрили в педофилии

Белорусский СК подтвердил проведение новых обысков в редакциях СМИ

Товарный поезд насмерть сбил двух мужчин в Подмосковье

Сенатор США сообщил, что передал в Кремль письмо от Трампа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru