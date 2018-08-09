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Российские рублевые и валютные гособлигации сильно упали в цене второй день подряд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские рублевые и валютные гособлигации заметно падают в цене 9 августа второй день подряд на фоне объявления новых антироссийских санкций со стороны США; как следствие, растут доходности евробондов РФ и облигаций федерального займа (ОФЗ).

В частности, процентные ставки целого ряда выпусков ОФЗ в ходе торгов четверга вышли в диапазон 8,2-8,3% годовых, в их числе ОФЗ 26218 (доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 8,29% годовых), ОФЗ 26207 (8,26% годовых, +13 пунктов), ОФЗ 26212 (8,26% годовых, +5 пунктов), ОФЗ 46020 (8,21% годовых, +6 пунктов), ОФЗ 26221 (8,21% годовых, +6 пунктов). Снижение же котировок этих выпусков в начале торгов 9 августа составляло от 0,8% до 1,4%.

При этом цена еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году к 10:30 по Москве снизилась по отношению к 8 августа на 173 базисных пункта - до 105,32% от номинала (доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 5,48% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 230 базисных пунктов - до 101,67% от номинала (доходность выросла на 17 базисных пунктов и составила 5,5% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 102 базисных пункта - до 98,53% от номинала (доходность выросла на 16 пунктов - до 4,98% годовых), с погашением в 2023 году - на 72 пункта, до 102,11% от номинала (доходность выросла на 16 пунктов - до 4,41% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 242 базисных пункта - до 92,99% от номинала (доходность выросла на 18 пунктов и составила 5,75% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 140 базисных пунктов, до 93,86% от номинала (доходность выросла на 21 пункт - до 5,12% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российские гособлигации заметно падают в цене на старте торгов четверга на фоне объявления новых антироссийских санкций со стороны США.

Санкции США за отравление Скрипалей

США объявили о готовности ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщил в среду Госдепартамент США.

"США 6 августа 2018 года пришли к выводу, согласно акту от 1991 года об уничтожении вооружения и контроле за химическим и биологическим оружием, что российские власти использовали химическое или биологическое оружие в нарушение международных норм или же использовали летальное химическое или биологическое оружие против своих граждан", - говорится в заявлении. В сообщении не уточняется, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США. Санкции, как ожидается, вступят в силу "примерно 22 августа", отмечает Госдеп.

Телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванного представителя Госдепа, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, но может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России. Спустя три месяца после первого блока санкций, как отмечают американские СМИ, может последовать второй, более существенный, блок. Второй этап введения санкций, сообщает телеканал, будет "более болезненным". Он может быть реализован, по данным телеканала, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта", - сообщил источник NBC в Госдепе.

Кроме того, накануне газета "Коммерсантъ" опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций против России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линди Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживание активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков. Текст также содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками.

В законопроекте есть также предложение рассмотреть вопрос о признании России "государством, спонсирующим терроризм", что может поставить Россию на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций. В частности, в отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может встать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа.

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Теги: ОФЗ

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