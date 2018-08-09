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"Ямал СПГ" запустил 2-ю очередь завода по сжижению

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ" в четверг запустил в эксплуатацию вторую очередь завода по сжижению природного газа, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Изначально вторую очередь планировалось запустить в конце 2018 года.

Завод строится тремя очередями по 5,5 млн тонн СПГ в год. Ресурсной базой является Южно-Тамбейское месторождение на полуострове Ямал.

Первая очередь введена в декабре 2017 года, третью планируют запустить в конце 2018-начале 2019 года. В конце 2019 года будет запущена еще одна очередь завода на 900 тыс. тонн в год.

Всего с проекта уже отгружено 47 танкерных партий, или более 3,5 млн тонн СПГ.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" - 50,1%, французская Total - 20%, китайская CNPC - 20%, китайский Фонд "Шелковый путь" (SRF) - 9,9%.

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Теги: Ямал СПГ

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