ФАС предупредила о влиянии повышения НДС на цены на бензин

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Повышение НДС с 1 января отразится на ценах на бензин, но дестабилизации не будет, заявил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

"Он (НДС - ИФ), естественно, окажет влияние (на стоимость бензина - ИФ), точно так же как НДС оказывает влияние на все другие товары и услуги. Но на цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов, налоговая составляющая одна из значимых. Не только НДС, акцизы, пошлины влияют", - сказал он.

"Они (налоги - ИФ) могут повлиять, но мы ситуацию постоянно мониторим, устойчивость на рынке будет обеспечена. Сказать, что увеличение какого-то из налогов ситуацию будут дестабилизировать, в принципе невозможно" - подчеркнул Голомолзин.

"Плюс развитие рыночных инструментов, таких, как биржевые инструменты, позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но и управлять рисками, то есть хеджировать риски, и в том числе риски колебания цен. Это как раз тот инструмент, который нам позволяет институционально обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке, не механическими воздействиями на ситуацию, а именно институционально" - добавил он.

Ранее Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ. Однако позже в Минстрое призвали не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифах.

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.