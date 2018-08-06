Экономика

Инфляция в РФ в июле составила 0,3%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в июле 2018 года снизилась до 0,3% после 0,5% в июне, сообщил в понедельник Росстат.

За январь-июль 2018 года цены выросли на 2,4%.

Инфляция оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июль, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%.

В июле 2017 года инфляция при этом составила лишь 0,1%.

По данным Росстата, годовая инфляция в июле 2018 года повысилась до 2,5% с 2,3% в июне.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июле 2018 года составил также 100,3% (в июле 2017 года - 100,1%), в годовом выражении - 102,4% (103,3%).

Бензин в июле подешевел на 0,2%, что произошло после предшествующего бурного роста: на 2,1% в июне и на 5,6% в мае. В целом за семь месяцев бензин подорожал на 9,2%.

Как сообщалось, правительство в начале июня экстренно приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо с 1 июня и договорилось с нефтяными компаниями временно заморозить цены на эти товары на уровне 30 мая.

По данным Росстата, продовольственные товары в июле 2018 года подешевели на 0,3% (в июле 2017 года - на 1,0%), однако продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,3% (на 0,1%).

Непродовольственные товары в июле стали дороже на 0,1% (также на 0,1% в июле 2017 года).

Услуги в июле подорожали сразу на 1,3% (в июле 2017 года - на 1,6%).

Плодоовощная продукция в июле стала дешевле на 5,1% (в июле 2017 года подешевела на 8,3%). Так, капуста подешевела на 30,1%, помидоры - на 27,6%, огурцы - на 20,7%, бананы - на 7,9%, виноград - на 6,6%, лимоны, картофель, чеснок - на 2,4-3,8%, апельсины - на 1,1%, груши - на 0,6%. Вместе с тем наблюдалось удорожание отдельных видов овощей и фруктов. Цены на свеклу выросли на 13,1%, морковь - на 9,0%, яблоки - на 1,8%.

Снижение цен на яйца отмечалось в 76 субъектах Российской Федерации.

Одновременно подорожало пшено на 4,8%. Рост цен на него отмечался в большинстве субъектов Российской Федерации.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 3,4% выросли цены на мясо птицы, на 0,5-1,0% - свинину, мясные полуфабрикаты, сырокопченые колбасы, копченые продукты из мяса и птицы, живую и охлажденную рыбу, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), рыбное филе, мороженые кальмары, овощные консервы для детского питания, овсяную и перловую крупы, безалкогольные напитки.

Как сообщалось, ЦБ РФ после решения правительства об увеличении НДС в 2019 г. с 18% до 20% скорректировал свой интервальный прогноз по инфляции на текущий год до 3,5-4,0% с 3,0-4,0% и до 4,0-4,5% в 2019 году с 4,0% .

Минэкономразвития на фоне решения по НДС повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,1% с 2,8%, на 2019 год - до 4,3% с 4,0%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце июля - начале августа по инфляции на 2018 год равняется 4,0%, на 2019 год - 4,3%.

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Теги: Росстат

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