Евробонды РФ к вечеру четверга отыграли большую часть утреннего падения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Большинство выпусков российских еврооблигаций демонстрирует умеренное ослабление в четверг вечером после сильного падения при открытии рынка на фоне новостей о новых антироссийских санкциях со стороны США. При этом рынок базовых активов (US Treasuries) немного подрастает в цене, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 по московскому времени опустилась на 44 базисных пункта по отношению к закрытию 8 августа и составила 109,72% от номинала, что соответствует доходности 4,35% годовых (рост на 12 базисных пунктов к предыдущему закрытию).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к этому времени выросла относительно итогов 8 августа на 4 базисных пункта, составив 98,61% от номинала. Их доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 2,635% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США увеличился по сравнению с предыдущим торговым днем на 14 базисных пунктов и составил 171,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 18 базисных пунктов - до 106,87% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,37% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 56 базисных пунктов - до 103,41% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 5,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 45 базисных пунктов, до 99,1% от номинала, что соответствует доходности 4,89% годовых (рост на 7 пунктов к предыдущему дню), бумаги с погашением в 2023 году опустились на 30 базисных пунктов, подешевев до 102,53% от номинала (доходность выросла на 6,5 пункта - до 4,315% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 43 базисных пункта - до 94,98% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 5,6% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 28 пунктов, до 94,99% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 4,955% годовых).

"Сегодня рынок российских еврооблигаций открылся заметным ценовым гэпом вниз, в частности, котировки евробондов РФ с погашением в 2047 году опускались ниже 93% от номинала против 95,4% от номинала на закрытие среды, то есть ценовые потери составляли более двух с половиной фигур. Но спустя пару часов паника на рынке спала, и мы увидели закрытие инвесторами "коротких" позиций, что привело к развороту. В итоге к вечеру была отыграна большая часть утренних потерь, и снижение цен оказалось уже умеренным. Аналогичную динамику сегодня продемонстрировал и рынок российских акций, который ближе к вечеру также закрыл утренний гэп", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Ранее в четверг США объявили о готовности ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванного представителя Госдепа, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование и в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют. Спустя три месяца после первого блока санкций, как отмечают американские СМИ, может последовать второй, более значительный блок, который может быть реализован, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химоружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.