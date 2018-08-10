Госдеп не будет сообщать подробности новых санкций против РФ до момента их введения

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Как вы хорошо знаете, мы не даем заранее данных про санкции. Мы следовали законам, когда объявили о санкциях вчера. И мы, конечно, будем следовать законам в дальнейшем", - сказала Нойерт на брифинге в четверг.

Также она не стала отвечать на вопрос, касающийся допуска инспекторов США на российские объекты, имеющие отношение к химоружию.

"Вы просите нас заглянуть в будущее - мы не знаем, что произойдет в будущем. Я думаю, что это вопрос на гипотетическую тему, поэтому у меня нет ответа", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли у Госдепа какая-то причина полагать, что Россия позволит проводить инспекции на своей территории.

По словам Нойерт, введение санкций не означает, что США не хотят продуктивных отношений с Россией. "Россия - большая страна. Мы - тоже", - подчеркнула она. По мнению представителя Госдепа, ограничительные меры могут помочь найти путь к продуктивному диалогу с Москвой.

"Санкции - это инструмент, который может подтолкнуть другие страны к более правильному поведению", - сказала Х.Нойерт, говоря о России.

Она добавила, что "в администрации пришли к выводу, что санкции могут быть эффективным инструментом" при выстраивании отношений с другими странами.

Один из журналистов попросил Нойерт объяснить, какова конечная цель многочисленных санкций США против РФ. Он напомнил, что, к примеру, Вашингтон четко сформулировал, что он хочет от Ирана и КНДР в обмен на отмену ограничительных мер, однако в случае с РФ эта цель, по его мнению, неясна.

"Наш подход к каждой отдельно взятой стране - особенный", - ответила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не обращались к России с запросом о допуске международных инспекторов для проверки соблюдения Конвенции о запрещении химоружия.

Ранее США анонсировали санкции в отношении России из-за инцидента в британском Солсбери. Сообщалось, что санкции будут вводиться в два раунда, первый этап - уже с 22 августа, второй - через 3 месяца.