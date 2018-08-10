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Медведев сравнил новые санкции с экономической войной

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Возможное дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - сказал Медведев, отвечая на вопрос одного из участников беседы, какие еще санкции в отношении России могут быть приняты и как они могут повлиять на экономику страны.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных санкциях, Медведев подчеркнул, что эти меры, "как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи".

Глава кабмина добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период. "Наша страна в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", - указал премьер-министр.

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Теги: Дмитрий Медведев

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