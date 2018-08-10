Главные новости
ЭкономикаРФ не смогла оспорить в ВТО главный принцип Третьего энергопакета в газовой сфереВ РоссииСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятМоскваГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
Экономика

В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в Европе

Арбитры поддержали претензии России к ЕС по трем из шести блоков

В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в Европе
Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Решение суда ВТО по иску РФ к ЕС в отношении "Третьего энергопакета" в целом положительно для России, но ряд решений панели арбитров российская сторона считает некорректной, прокомментировал "Интерфаксу" итоги спора директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

На сайте ВТО в пятницу было опубликовано решение панели арбитров по этому спору, в котором три из шести блоков претензий РФ были поддержаны, а три отклонены.

Российской стороне удалось добиться признания неправомерными применявшихся ограничений Еврокомиссии на мощности газопровода OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока"). Также Третейская группа признала неправомерными дискриминационные правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии. Были признаны неправомерными преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации.

"Некорректные решения"

Не удалось оспорить один из главных принципов Третьего энергопакета - unbundling, требование разделения по собственности соответствующих вертикально интегрированных предприятий. Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (например, газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).

ЭкономикаРоссия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфереРоссия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфереЧитать подробнее

"Россия в данном споре выступала истцом и заявляла максимум требований по всем аспектам регулирования энергорынка ЕС. Охват претензий и положений соглашений ВТО был беспрецедентно широким. При этом, в соответствии с практикой ВТО, арбитрами практически никогда не принимаются решения полностью в пользу одной из сторон спора. И здесь наши предположения подтвердились", - пояснил Медведков.

"Претензии РФ в отношении мер ЕС, связанных с запретом на одновременное владение мощностями по добыче и транспортировке газа, особыми режимами для СПГ и промысловых трубопроводов были отклонены Третейской группой. Как минимум часть этих решений, с нашей точки зрения, некорректна. По некоторым вопросам на наш взгляд арбитры не в полной мере рассмотрели аргументы истца", - отметил он.

"По разъединению системных операторов ключевые требования отклонены в связи с некорректным и достаточно спорным решением Третейской группы касательно отсутствия у российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта на территории ЕС. При этом Третейской группой не были всесторонне и досконально изучены доказательства, предоставленные российской стороной в отношении контроля, осуществлявшегося группой "Газпром" в отношении системных операторов в ряде стран ЕС. Также не получили соответствующей оценки факты дискриминации указанных операторов при имплементации требований Третьей газовой директивы в части, касающейся разъединения системных операторов", - пояснил он позицию российской стороны.

Стратегическая цель достигнута

При этом директор департамента подчеркнул, что претензии России, по которым решения были приняты в пользу истца, "являются ключевыми".

"Полагаем, что изменение подходов Евросоюза в части выигранных нами принципиальных аспектов регулирования энергетического рынка ЕС даст возможность проектам с участием российских компаний выступать на равных с европейскими поставщиками", - отметил он.

"Стратегическая цель - доказать факт дискриминации в ЕС в отношении российского газа и российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта - достигнута", - подчеркнул Медведков.

По его словам, "с точки зрения вопросов энергетической политики ЕС и осуществления операционной деятельности российских поставщиков газа и услуг трубопроводного транспорта, вопросы разъединения по собственности системных операторов с российским участием потеряли актуальность в связи с коммерческим решением российского поставщика услуг трубопроводного транспорта выйти из капитала указанных системных операторов, а также в силу того, что в отношении ряда системных операторов была принята модель разъединения, которая была коммерчески приемлема".

Комментируя вопрос, будет ли РФ подавать апелляцию на решения по мерам, по которым иск был отклонен, Медведков сказал, что "рассматриваем принятые в пользу Российской Федерации решения как позитивные".

"По трем из шести блоков мер наши претензии были признаны состоятельными. У сторон спора есть время для подачи апелляции", - отметил он.

Отвечая на вопрос, какие перспективы у новых проектов "Газпрома", включая "Северный поток 2" в связи с вынесенным решением, директор департамента сказал, что "решение арбитров создает предпосылки для устранения дискриминационного подхода к российским проектам в ЕС и должно привести в дальнейшем к предоставлению проектам с российским участием и реализуемым европейскими компаниями и направленным на создание инфраструктуры для транспорта российского газа условий, позволяющих им на равных конкурировать с прочими проектами, включая в том, что касается предоставления поддержки и соответствующих преференций как проектам "общего интереса" ЕС".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минэкономразвития, ВТО

Новости по теме

Экономика
В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в ЕвропеВ Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в Европе
Арбитры поддержали претензии России к ЕС по трем из шести блоковПодробнее
 Минпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходовМинпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходов
Представители компаний, в свою очередь, высказались против дополнительных изъятийПодробнее
 Россия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфереРоссия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфере
Однако часть требований России к ЕС в рамках иска суд все же поддержалПодробнее
 Путин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлурговПутин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлургов
Дмитрий Песков подчеркнул, правительству поручено пока только проработать этот вопросПодробнее
HSBC ответил за Браудера с последствиями для всехHSBC ответил за Браудера с последствиями для всех
Политически громкое дело может привнести в судебную практику новую презумпциюПодробнее
 РСПП предупредил о массовом исходе инвесторов в случае повышения налогов для металлурговРСПП предупредил о массовом исходе инвесторов в случае повышения налогов для металлургов
За счет увеличения налогов для ряда отраслей планируется получить в бюджет 500 млрд рублейПодробнее
 Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 годаДоллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года
В то же время рубль растет к евро на старте торгов пятницыПодробнее
 Медведев заявил о возможном введении уголовной ответственности за увольнение лиц зрелого возрастаМедведев заявил о возможном введении уголовной ответственности за увольнение лиц зрелого возраста
Премьер-министр не исключает, что такие предложения поддержат парламент и президентПодробнее
 Помощник президента РФ Белоусов предложил повысить налоги для металлурговПомощник президента РФ Белоусов предложил повысить налоги для металлургов
В его письме на имя президента РФ говорится о поступлении дополнительных $7,5 млрд в бюджетПодробнее
 Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9
Модель оснащена мощным аккумулятором, камерой с возможностью настройки диафрагмы и большим объемом памятиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРФ не смогла оспорить в ВТО главный принцип Третьего энергопакета в газовой сфереВ РоссииСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятМоскваГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыВ РоссииНа московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городокЭкономикаПутин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлурговЭкономикаДоллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года

В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в Европе

В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в ЕвропеАрбитры поддержали претензии России к ЕС по трем из шести блоков Подробнее

Москвича спасли из ледовой трещины на Эльбрусе

Что произошло за день: пятница, 10 августа

Новые идеи по изъятию сверхдоходов металлургов и нефтяников, частичная победа России в газовом споре с ЕС и секс в "Зарядье" Подробнее

Рубль усилил падение к бивалютной корзине вечером в пятницу

Фотохроника 10 августа

Фотохроника 10 августа6 фото

Признаки хищения более чем 4,2 млрд рублей нашли в якутском банке "Таатта"

Два человека упали в ледовую трещину на Эльбрусе

В Мексике конфисковали почти две тонны кокаина

Защита заключенного Макарова попросила о допросе омбудсмена Москальковой

Рынок акций РФ завершил неделю падением индекса РТС к уровню августа 2017 года

"Урал" и "Динамо" сыграли вничью в матче премьер-лиги

Две трети россиян одобрили деятельность Путина на посту президента

Винодел из французской Страны Басков заменил погреб океаном

Ставропольский волонтер штаба Навального уехал в США после побоев и угроз

Лукашенко назвал исторической победу минского "Динамо" над "Зенитом"

По мнению президента Белоруссии, петербуржцы приехали "с распальцовкой" и недооценили минчан Подробнее

Отстраненному за поддержку ЛГБТ молдавскому священнику снова разрешили служение

В Карелии возбуждено дело после пожара, уничтожившего церковь XVIII века

Минпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходов

Минпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходовПредставители компаний, в свою очередь, высказались против дополнительных изъятий Подробнее

Археологи нашли древний боярский саркофаг в новгородском монастыре

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru