В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в Европе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Решение суда ВТО по иску РФ к ЕС в отношении "Третьего энергопакета" в целом положительно для России, но ряд решений панели арбитров российская сторона считает некорректной, прокомментировал "Интерфаксу" итоги спора директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

На сайте ВТО в пятницу было опубликовано решение панели арбитров по этому спору, в котором три из шести блоков претензий РФ были поддержаны, а три отклонены.

Российской стороне удалось добиться признания неправомерными применявшихся ограничений Еврокомиссии на мощности газопровода OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока"). Также Третейская группа признала неправомерными дискриминационные правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии. Были признаны неправомерными преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации.

"Некорректные решения"

Не удалось оспорить один из главных принципов Третьего энергопакета - unbundling, требование разделения по собственности соответствующих вертикально интегрированных предприятий. Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (например, газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).

"Россия в данном споре выступала истцом и заявляла максимум требований по всем аспектам регулирования энергорынка ЕС. Охват претензий и положений соглашений ВТО был беспрецедентно широким. При этом, в соответствии с практикой ВТО, арбитрами практически никогда не принимаются решения полностью в пользу одной из сторон спора. И здесь наши предположения подтвердились", - пояснил Медведков.

"Претензии РФ в отношении мер ЕС, связанных с запретом на одновременное владение мощностями по добыче и транспортировке газа, особыми режимами для СПГ и промысловых трубопроводов были отклонены Третейской группой. Как минимум часть этих решений, с нашей точки зрения, некорректна. По некоторым вопросам на наш взгляд арбитры не в полной мере рассмотрели аргументы истца", - отметил он.

"По разъединению системных операторов ключевые требования отклонены в связи с некорректным и достаточно спорным решением Третейской группы касательно отсутствия у российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта на территории ЕС. При этом Третейской группой не были всесторонне и досконально изучены доказательства, предоставленные российской стороной в отношении контроля, осуществлявшегося группой "Газпром" в отношении системных операторов в ряде стран ЕС. Также не получили соответствующей оценки факты дискриминации указанных операторов при имплементации требований Третьей газовой директивы в части, касающейся разъединения системных операторов", - пояснил он позицию российской стороны.

Стратегическая цель достигнута

При этом директор департамента подчеркнул, что претензии России, по которым решения были приняты в пользу истца, "являются ключевыми".

"Полагаем, что изменение подходов Евросоюза в части выигранных нами принципиальных аспектов регулирования энергетического рынка ЕС даст возможность проектам с участием российских компаний выступать на равных с европейскими поставщиками", - отметил он.

"Стратегическая цель - доказать факт дискриминации в ЕС в отношении российского газа и российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта - достигнута", - подчеркнул Медведков.

По его словам, "с точки зрения вопросов энергетической политики ЕС и осуществления операционной деятельности российских поставщиков газа и услуг трубопроводного транспорта, вопросы разъединения по собственности системных операторов с российским участием потеряли актуальность в связи с коммерческим решением российского поставщика услуг трубопроводного транспорта выйти из капитала указанных системных операторов, а также в силу того, что в отношении ряда системных операторов была принята модель разъединения, которая была коммерчески приемлема".

Комментируя вопрос, будет ли РФ подавать апелляцию на решения по мерам, по которым иск был отклонен, Медведков сказал, что "рассматриваем принятые в пользу Российской Федерации решения как позитивные".

"По трем из шести блоков мер наши претензии были признаны состоятельными. У сторон спора есть время для подачи апелляции", - отметил он.

Отвечая на вопрос, какие перспективы у новых проектов "Газпрома", включая "Северный поток 2" в связи с вынесенным решением, директор департамента сказал, что "решение арбитров создает предпосылки для устранения дискриминационного подхода к российским проектам в ЕС и должно привести в дальнейшем к предоставлению проектам с российским участием и реализуемым европейскими компаниями и направленным на создание инфраструктуры для транспорта российского газа условий, позволяющих им на равных конкурировать с прочими проектами, включая в том, что касается предоставления поддержки и соответствующих преференций как проектам "общего интереса" ЕС".