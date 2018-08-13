Фильм про гигантскую акулу стал лидером кинопроката в США в прошлый уик-энд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Фильм студии Warner Bros "Мэг: Монстр глубины" превзошел все ожидания экспертов по кассовым сборам в минувшие выходные и стал лидером кинопроката в США и Канаде, собрав $44,5 млн, сообщается на сайте BoxOfficeMojo.

Фильм про доисторическую акулу мегалодон с участием звезды боевиков (а также бывшего члена Олимпийской сборной Великобритании по прыжкам в воду) Джейсона Стэтхема стал лучшим дебютом для Warner Bros в этом году.

Еще больше картина, которая является копродукцией КНР и США, заработала в Китае - $50 млн. Всего в мире кассовые сборы составили $141,5 млн при бюджете в $130 млн.

"Это веселое и глупое "попкорновое" кино, которое заинтересовало зрителей по всему миру, - заявил глава отдела дистрибуции Warner Bros. Джефф Голдштейн. - Мы решили, что самое время выпустить такой фильм. Это последний блокбастер перед началом учебного года, и у нас просто не было конкурентов".

Лидер последних недель "Миссия невыполнима: Последствия" переместился на второе место с $20 млн. За три недели в мировом прокате лента заработала $427,6 млн, у нее есть все шансы стать самой успешной частью в истории франшизы из шести фильмов, первый из которых вышел в 1996 году.