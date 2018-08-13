Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Экономика

Рубль после краткого повышения вновь начал снижаться к доллару и евро

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно укрепляются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль после краткого повышения, наблюдавшегося на открытие американской сессии, вновь дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к валютам emerging markets из-за финансового кризиса в Турции.

Курс доллара США составил 68,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар на максимуме достигал отметки 68,66 руб./$1 впервые с 18 апреля 2016 года. Евро стоил 77,48 руб./EUR1, поднявшись на 23 копейки. В ходе торгов евро превышал отметку 78 руб./EUR1 впервые с 11 апреля этого года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 28,5 копейки - до 72,29 рубля.

ЭкономикаРубль развернулся вверх к доллару и евроЧитать подробнее

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь ненадолго повышался к доллару и евро сразу после открытия американской сессии на фоне фиксации прибыли в связи с небольшим ослаблением опасений по поводу финансового кризиса в Турции.

В понедельник 13 августа Центробанк Турции понизил норму резервирования для банков, отметив, что это позволит высвободить порядка 10 млрд лир, $6 млрд, а также резервов золота стоимостью $3 млрд. Кроме того, ЦБ смягчил требования к обеспечению, принимаемому им от банков страны в операциях на денежном рынке, и увеличил почти в три раза сумму допустимых заимствований в лирах под обеспечение валютных активов. "Центробанк будет внимательно следить за рыночной ситуацией и принимать все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности", - говорится в заявлении ЦБ.

Определенную поддержку рублю оказало сообщение ЦБ РФ об отсутствии покупок валюты для Минфина РФ 8 и 9 августа. Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд рублей. Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

Нефть эталонных марок усилила снижение в понедельник, так как опасения по поводу валютного кризиса в Турции привели к сокращению спроса на рисковые активы, включая сырье. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 1,8% - до $71,5 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,31% - до $67,33 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 августа на 1,3159 рубля, до 68,2234 руб./$1, и повысил курс евро на 97,59 копейки, до 77,6519 руб./EUR1.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: доллар, евро, рубль

Новости по теме

Экономика
Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег
В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс.Подробнее
 Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
Евро подорожал до 78 рублейПодробнее
 Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями
Так они планируют бороться с мошенниками и автоюристами, которые заявляют об убытке через год-полтораПодробнее
 Силуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляциюСилуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию
По словам первого вице-премьера, в этом вопросе подушка безопасности естьПодробнее
Акционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компанииАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании
По мнению истца, Маск врал, что финансирование выкупа обеспечено и манипулировал рынкомПодробнее
 В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в ЕвропеВ Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в Европе
Арбитры поддержали претензии России к ЕС по трем из шести блоковПодробнее
 Минпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходовМинпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходов
Представители компаний, в свою очередь, высказались против дополнительных изъятийПодробнее
 Россия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфереРоссия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфере
Однако часть требований России к ЕС в рамках иска суд все же поддержалПодробнее
 Путин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлурговПутин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлургов
Дмитрий Песков подчеркнул, правительству поручено пока только проработать этот вопросПодробнее
 HSBC ответил за Браудера с последствиями для всехHSBC ответил за Браудера с последствиями для всех
Политически громкое дело может привнести в судебную практику новую презумпциюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватностиЭкономикаСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ миреПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле

Рубль после краткого повышения вновь начал снижаться к доллару и евро

В Минкультуры сочли возможным воссоздать сгоревшую в Кондопоге церковь

Вице-мэр Симферополя уволен на фоне проблем с вывозом мусора

Десятки тысяч жителей Краснодара остались без электричества из-за аварии на сетях

Суд в США отказался снять обвинения с российской компании Concord Management

Минфин РФ подготовил законопроект о введении экологического налога

Ж/д движение на курском направлении будет ограничено 3 года из-за ремонта моста через Оку

Norinco предложила построить часть ж/д кольца в Подмосковье

Агента ФБР уволили за высказывания о Трампе

Стали известны имена российских альпинистов, погибших в горах Таджикистана

США выделят Шри-Ланке $39 млн в целях безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

В Кремле подтвердили поездку Путина в ФРГ на переговоры с Меркель

Близкие Ареты Франклин сообщили, что певица при смерти

Посольство РФ в Лондоне отвергло возможность выдачи россиян по "делу Скрипалей"

Экс-подрядчики "Зенит-Арены" потребовали от властей города 4,8 млрд рублей

Фотохроника 13 августа

Фотохроника 13 августа7 фото

Американские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколом

Американские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколомТак, президента неоднократно приходилось отговаривать от звонков лидерам стран в другом полушарии, так как он не учитывал разницу во времени Подробнее

Рост цен на авиабилеты из РФ за границу после курсовой корректировки составит 5-7%

Чистая прибыль МОЭК по МСФО в I полугодии снизилась на 12,1%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru