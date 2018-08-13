Рубль после краткого повышения вновь начал снижаться к доллару и евро

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно укрепляются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль после краткого повышения, наблюдавшегося на открытие американской сессии, вновь дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к валютам emerging markets из-за финансового кризиса в Турции.

Курс доллара США составил 68,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар на максимуме достигал отметки 68,66 руб./$1 впервые с 18 апреля 2016 года. Евро стоил 77,48 руб./EUR1, поднявшись на 23 копейки. В ходе торгов евро превышал отметку 78 руб./EUR1 впервые с 11 апреля этого года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 28,5 копейки - до 72,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь ненадолго повышался к доллару и евро сразу после открытия американской сессии на фоне фиксации прибыли в связи с небольшим ослаблением опасений по поводу финансового кризиса в Турции.

В понедельник 13 августа Центробанк Турции понизил норму резервирования для банков, отметив, что это позволит высвободить порядка 10 млрд лир, $6 млрд, а также резервов золота стоимостью $3 млрд. Кроме того, ЦБ смягчил требования к обеспечению, принимаемому им от банков страны в операциях на денежном рынке, и увеличил почти в три раза сумму допустимых заимствований в лирах под обеспечение валютных активов. "Центробанк будет внимательно следить за рыночной ситуацией и принимать все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности", - говорится в заявлении ЦБ.

Определенную поддержку рублю оказало сообщение ЦБ РФ об отсутствии покупок валюты для Минфина РФ 8 и 9 августа. Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд рублей. Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

Нефть эталонных марок усилила снижение в понедельник, так как опасения по поводу валютного кризиса в Турции привели к сокращению спроса на рисковые активы, включая сырье. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 1,8% - до $71,5 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,31% - до $67,33 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 августа на 1,3159 рубля, до 68,2234 руб./$1, и повысил курс евро на 97,59 копейки, до 77,6519 руб./EUR1.