Прибыль "Газпрома" по РСБУ за 6 месяцев подскочила в 16 раз

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2018 года выросла в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 284,093 млрд рублей, сообщается в ежеквартальном отчете компании.

Этот показатель является максимальным для полугодовой прибыли головной компании за последние 6 лет - с 2012 года (тогда было заработано 382 млрд рублей).

Результат из отчета точно совпал с опубликованными двумя неделями ранее расчетами "Интерфакса".