Рынок акций РФ завершил неделю падением индекса РТС к уровню августа 2017 года

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу падением индекса РТС к уровню августа прошлого года на фоне распродаж из-за антироссийских санкционных рисков со стороны США, лидировали в откате бумаги металлургов из-за планов увеличения налогов для сектора, а локомотивом снижения выступил Сбербанк.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2275,05 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1056,93 пункта (-3,7%) - минимум на закрытие с 24 августа 2017 года; рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже упали в пределах 5,4%.

Доллар вырос до 67,82 руб. (+1,17 рубля) - максимума более чем за два года. За неделю индексы МосБиржи и РТС потеряли 1% и 7,7% соответственно, доллар вырос на 4,48 рубля.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений, сообщил Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства письмо Белоусова, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Белоусов поясняет инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). Согласно письму, основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель" , АК "АЛРОСА" и "СИБУР".

На этом фоне лидерами отката в пятницу выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-5,4%), ПАО "Полюс" (-5,3%), "Интер РАО" (-5,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-5,2%), Сбербанка (-5% и -4,2% "префы"), "АЛРОСА" (-4,8%), "Мечела" (-4,8%), "Аэрофлота" (-4,3%), ВТБ (-3,9%), "Магнита" (-3,7%), "Северстали" (-3,2%).

Раллировали на фоне ослабления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,7%, до 36,09 рубля - максимум за два года), также выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,4%), "РусАла" (+0,3%).

Акции "Роснефти" обновили максимум: днем курс поднимался до 441,15 рубля, а к закрытию бумаги скорректировались до 433,25 рубля (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,411 млрд рублей (из них 21,618 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов (Япония просела на 1,2% на фоне укрепления иены, Китай подрос на 0,2%), минусуют Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 1-2%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Нефть в пятницу делает попытки коррекции вверх после отката. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к вечеру поднялась до $72,8 за баррель (+1% и -0,3% в четверг), сентябрьская цена WTI - до $67,62 за баррель (+1,2% и -0,2% накануне).