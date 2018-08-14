ВТБ договорился с Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) Ltd достигли договоренности по ключевым условиям сделки по приобретению ВТБ банка "Возрождение" и подписали соответствующий меморандум, сообщается в пресс-релизе ВТБ.

Согласно договоренностям с фондом Bonum Capital, выступающим организатором транзакции, ВТБ намерен приобрести контрольный пакет "Возрождения" (не менее 75%). Стороны планируют закрыть сделку в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ, отмечается в пресс-релизе.

После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которую планируется завершить в 2020 году. Стратегия развития "Возрождения" будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе как с розничными, так и с корпоративными клиентами.

ВТБ сообщил о переговорах по покупке "Возрождения" у контролирующих акционеров - Алексея и Дмитрия Ананьевых - несколько месяцев назад. Однако преградой для совершения сделки служил арест активов Ананьевых по решению Высокого суда Лондона. Таким образом, были обеспечены требования инвесторов в бумаги компании, аффилированной с Ананьевыми. Однако 7 августа стало известно, что лондонский суд снял арест с активов бизнесменов.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы "Интерфаксу" во вторник сообщили, что в ФАС не поступало ходатайство группы ВТБ о приобретении доли в "Возрождении".

Во вторник банк "Возрождение" раскрыл информацию об изменениях в топ-менеджменте. Пост председателя правления банка вместо Марка Нахмановича занял член правления ВТБ Геннадий Солдатенков. Также в "Возрождении" назначены два новых зампреда - старший вице-президент ВТБ Станислав Белов и гендиректор "ВТБ Пенсионный администратор" Вячеслав Томашевский. При этом, как отмечено в пресс-релизе ВТБ, команда банка "Возрождение" будет сохранена.

Банк "Возрождение" по итогам второго квартала 2018 года занимает 38-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Акции "Возрождение"во вторник взлетели на 12-14% на новостях о планах его покупки ВТБ. На Московской бирже к 15:54 обыкновенные акции "Возрождения" выросли до 415 рублей (+12,2%), "префы" - до 218 рублей (+14,4%).