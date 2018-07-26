Трамп сообщил о желании Евросоюза покупать больше американского газа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС готов покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ), что позволит Европе диверсифицировать источники поставок энергоресурсов.

"Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европа хочет покупать (у США - ИФ) больше СПГ. Они станут крупными покупателями", - сказал он в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Трамп отметил, что это позволит Европе "диверсифицировать источники поставок".

Со своей стороны, Юнкер отметил, что ЕС "намерен построить больше терминалов" для получения СПГ.