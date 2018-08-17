Акции "Газпром нефти" обновили исторический максимум

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Акции "Газпром нефти" на старте торгов в пятницу обновили исторический максимум - бумаги продолжили отыгрывать сильный квартальный отчет и новости о дивидендах.

На Московской бирже акции "Газпром нефти" поднимались до 355 рублей (+3,6%, новый пик), после чего к 10:09 скорректировались до 348,3 рубля (+1,6%).

Согласно вышедшему накануне отчету компании за II квартал по МСФО, чистая прибыль выросла вдвое - до 96,81 млрд рублей. Прибыль оказалась чуть выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне 95,93 млрд рублей. Показатель EBITDA во втором квартале оказался существенно выше ожиданий рынка, составив 193,12 млрд рублей, что на 69% выше результата прошлого года (рынок ожидал в среднем 162,845 млрд рублей).

Вечером в четверг финансовый директор компании Алексей Янкевич в ходе телеконференции сообщил, что компания намерена выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев и планирует увеличить уровень выплат.