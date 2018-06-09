В "Газпром нефти" предложили дальнейшее сокращение акцизов для снижения цен на топливо

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Проблему роста цен на бензин и дизельное топливо можно решить дальнейшим сокращением акцизов, но правительство к этому пока не готово, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на пресс-конференции.

По его словам, на текущий момент дефицита топлива нет, поэтому предложение правительства об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок решению проблемы резкого роста цен не поможет.

"Чтобы увеличить поставки топлива - в этом проблем нет, но это не поможет решению проблемы, которая была создана не нефтяными компаниями. Совпали все негативные факторы, которые могли негативно повлиять на рост цен на топливо. А то, что последние полгода, не знаю - намеренно ли и надолго ли - Минфин и ЦБ выбрали политику по отвязке рубля к доллару, привело к тому, что нетбэк значительно вырос, и это вызвало рост цены нефтепродукты", - сказал Дюков.

Еще одна инициатива правительства о повышении пошлин на бензин и дизельное топливо до 90% от ставок пошлин на нефть в случае топливного кризиса может оказать негативное влияние на рынок, считает глава "Газпром нефти".

"Если говорить о том, как решать эту проблему - главная причина не в нехватке нефтепродуктов. Дефицита нефтепродуктов нет. Ситуативными решением может стать повышение пошлины на нефтепродукты, но это решение не является оптимальным, более того - оно будет для отрасли вредным. Если сейчас в убытке розница, то повышение пошлины приведет к тому, что сильно потеряет в эффективности переработка. Независимые переработчики снизят производство, снизятся поставки на внутренний рынок. Это только ухудшит ситуацию", - отметил глава компании.

"Дальнейшим решением может стать продолжение снижения акцизов. Такая возможность у бюджета есть, потому что за время бюджет дополнительно получил от роста цены. И нефтяные компании приняли участие в том, чтобы стабилизировать цены на нефть и вывести их на более высокий уровень. Также был дополнительный доход от девальвации рубля", - сказал Дюков.

По его словам, исходя из текущей убыточности АЗС, нефтяные компании предлагали дальнейшее снижение акцизов примерно на 2-2,5 тыс. руб./т для бензинов и 3,5-4 тыс. руб. /т для дизельного топлива, но правительство на данный момент к этому не готово и считает достаточными принимаемые меры.

"А в долгосрочном периоде нужно переходить к плавающим акцизам", - отметил глава "Газпром нефти".

Дюков добавил, что "Газпром нефть" в январе-мая этого года увеличила поставки бензинов на внутренний рынок на 17%. Компания также выполняет требования поставки на биржу.

Как сообщалось, правительство в конце мая приняло экстренное решение о снижении с 1 июня акцизов на бензин на три тысячи рублей и на дизельное топливо на две тысячи рублей, чтобы стабилизировать резкий рост цен на топливо. Однако в 2019 году акцизы на топливо могут быть снова повышены.