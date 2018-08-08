Экономика

Внутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентября

ФАС, завершив дело в отношении "большой тройки", определит штрафы для операторов в сентябре

Внутрисетевой роуминг в РФ будет полностью отменен до конца сентября
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ФАС РФ в среду завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении "большой тройки" операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил журналистам, что до конца сентября ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС" окончательно отменят внутрисетевой роуминг для своих абонентов в России.

Все три компании были признаны нарушителями антимонопольного законодательства, штрафы для них будут определены в течение сентября.

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"Наконец-то мы добились отмены роуминга. В ближайшее время все операторы связи прекратят нарушение антимонопольного законодательства, отменив внутрисетевой роуминг. Ранее они отменили национальный роуминг", - сказал Голомолзин.

"Вымпелком" отменит внутрисетевой роуминг с 20 августа, "Мегафон" - с 30 августа. МТС отменит внутрисетевой роуминг для 90% абонентов до 30 августа, для оставшихся 10% абонентов компания отменит внутрисетевой роуминг до 30 сентября.

"Примерно два года ушло на то, чтобы обеспечить условия справедливой конкуренции", - подчеркнул Голомолзин.

Ранее в ФАС обещали на 90% отменить роуминг в РФ до конца 2017 года.

ФАС анонсировала начало антимонопольных расследований в отношении операторов связи по установке необоснованно завышенных цен на внутрироссийский роуминг в марте 2017 года. Позже ФАС выдала операторам "большой четверки" предупреждения об устранении внутрисетевого роуминга, сроки исполнения которых неоднократно сдвигались.

При этом только Tеле2 согласилась добровольно выполнить условия предписания, компания сделает это до 31 августа.

"Другие операторы предприняли целый ряд мер по устранению нарушений; а именно по снижению стоимости исходящих телефонных звонков и смс примерно от 3 до 5 раз. Но не выполнили полностью требования ФАС, в частности, ввели плату за входящие звонки в регионах пребывания. ФАС не согласилась с таким исполнением предупреждения и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. На сегодня все операторы проинформировали службу и абонентов о том, что все требования ФАС будут исполнены и (наценки на - ИФ) услуги связи в роуминге будут отменены", - констатировал замглавы регулятора.

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В итоге ФАС признала "Мегафон", "Вымпелком" и МТС нарушителями антимонопольного законодательства, но не выдала компаниям предписание об устранении нарушений. Штрафы компаниям будут рассчитаны по КоАП - за нарушение пункту 6 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

Штраф для операторов, в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ составит от 300 тыс. до 1 млн рублей для каждой компании.

Голомолзин сообщил, что сумма штрафов для операторов будет рассчитана в течение сентября.

Замглавы ФАС также отметил, что оснований для роста цен на услуги связи после отмены внутрисетевого роуминга нет. "За счет снижения тарифов абоненты начнут потреблять гораздо больший объем услуг, и в этом смысле операторы не теряют доходность, а абоненты не будут больше платить. Потому что раньше абоненты те же самые деньги платили за гораздо меньший объем услуг", - сказал Голомолзин.

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Теги: ФАС, Вымпелком, Мегафон, МТС, Tele2

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