Доходность 30-летних US Treasuries поднялась выше 3% годовых

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доходность 30-летних американских гособлигаций на торгах во вторник поднялась выше отметки 3% годовых.

Внимание рынков на этой неделе направлено на ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса 23-25 августа. Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме назначено на пятницу.

Кроме того, 22 августа Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует протокол заседания, проходившего 31 июля - 1 августа.

Трейдеры полагают, что Федрезерв не отступит от плана повышения базовой процентной ставки, несмотря на риски, связанные с торговым спором США и Пекина, а также с турецким кризисом.

На симпозиуме в Джексон-Хоуле представители ФРС могут дать сигналы о том, насколько оправдана уверенность экспертов в желании американского регулятора продолжать ужесточение кредитно-денежной политики.

Доходность тридцатилетних US Treasuries в течение дня достигала 3,012% годовых по сравнению с 2,985% на закрытие торгов в понедельник.

Двухлетние госбумаги сейчас торгуются по цене, соответствующей доходности 2,595% годовых, против 2,583% днем ранее, десятилетних - 2,833% против 2,817% годовых.