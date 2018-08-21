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Экономика

Минфин предложил отменить уголовное наказание за уклонение от репатриации экспортной выручки

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил отменить статью 193 Уголовного кодекса (УК) об ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации экспортной выручки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства.

Она изложена в проекте доклада правительству, который должен быть подготовлен до 20 сентября и проходит согласование в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти, Генпрокуратуре, Следственном комитете и ЦБ РФ.

Предложение министерства опирается на статистику МВД, согласно которой количество уголовных дел о преступлениях в валютной сфере по статье 193, направленных в суд, выросло с 3 в 2015 году, до 13 дел в 2016 году и 19 дел в 2017 году, количество привлеченных к ответственности лиц увеличилось с 22 в 2015 году до 33 в 2016 году и 56 лиц в 2017 году.

По мнению Минфина, такая статистика подтверждает, что за преступлениями, предусмотренными 193-й статьей, в реальности скрываются иные реальные преступления - кража или хищение средств, отмывание преступных и коррупционных доходов. Именно эти составы и должны преследоваться в уголовном порядке вместо преследования за неисполнение публичной обязанности по репатриации денежных средств, что может иметь обычные причины гражданско-правового характера.

Статья 193 УК предусматривает наказания за нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных средств в крупном размере (более 10 млн рублей) от нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами РФ, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также требования возврата от нерезидентов средств, уплаченных за неполученные товары или услуги. Нарушителям грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Тяжесть наказания может быть увеличена в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, максимальный срок лишения свободы - 5 лет.

Наказания в виде штрафов за аналогичные нарушения валютного законодательства предусматривает и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В июле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что министерство внесло в правительство законопроект о снижении уровня штрафов за нерепатриацию валютной выручки для всех компаний и рассчитывает на его принятие Госдумой в осеннюю сессию.

О необходимости существенной либерализации валютного контроля Минфин РФ начал заявлять в 2017 году. В январе 2018 года министерство подготовило поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которыми предусматривалась отмена обязательной репатриации экспортной выручки как в рублях, так и в иностранной валюте, отмена запрета на операции между резидентами РФ за рубежом, а также снятие ограничений на операции резидентов по счетам в иностранных банках. Однако законопроект не был поддержан - правительство приняло сторону Банка России, выступавшего против предложения Минфина.

ЭкономикаПутин подписал закон об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для санкционных компанийЧитать подробнее

В апреле Минфин в письме, направленном в Минэкономразвития и аппарат правительства РФ, вновь заявлял, что считает оптимальным способом реагирования на санкции США и их союзников предоставление бизнесу максимальной свободы действий на международных рынках, что предполагает отмену требования о репатриации экспортной выручки в страну.

В мае Минфин заявлял, что согласовал предложения об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для компаний-экспортеров, которые подпали под западные санкции, и снижении штрафов для всех остальных. Однако в Госдуму в итоге было внесено предложение только об отмене штрафов для санкционных компаний. Как пояснял Моисеев, решено было вносить не отдельный законопроект, а поправку ко второму чтению в другой законопроект, чтобы ускорить ее прохождение в Госдуме. Замминистра отмечал, что "речь идет о компаниях-экспортерах, только экспортерах, эти компании подпали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это еще и нашими государственными органами". В июле Госдума приняла эту поправку.

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Теги: Минфин РФ

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