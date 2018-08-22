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"Сименс" подала кассацию в Верховный суд по делу о крымских турбинах

В конце июня Московский арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Сименс технологии газовых турбин" к "Технопромэкспорту"

"Сименс" подала кассацию в Верховный суд по делу о крымских турбинах
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ООО "Сименс технологии газовых турбин" и Siemens Aktiengesellschaft подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решения судов нижестоящих инстанций об отказе по иску к ОАО и ООО "Технопромэкспорт" (структуры "Ростеха") по делу о крымских турбинах, следует из электронной картотеки арбитражных дел.

Жалоба была подана 20 августа.

В конце июня арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, СП с "Силовыми машинами"). Как сообщалось, "Сименс технологии газовых турбин" требует возврата турбин, произведённых по заказу "Технопромэкспорта" для электростанции в Тамани, но в итоге отправленных в Крым. Siemens привлечен к данному делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.

Суды нижестоящих инстанций, принимая решения, применили нормы права, не действовавшие на момент заключение контракта, говорил в суде представитель СТГТ. Он также напоминал, что, как подтвердилось в ходе судебных разбирательств, ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" являются аффилированными структурами.

Дело о турбинах

СТГТ летом 2015 г. заключил контракт с ОАО "Технопромэкспорт" на поставку четырёх газовых турбин для электростанции в Тамани. Как заявлялось в ходе судебных разбирательств, уже осенью 2015 г. ОАО "Технопромэкспорт" перепродало эти турбины ООО "Технопромэкспорт", которое строит две электростанции в Крыму. Летом 2017 г. стало известно, что все четыре турбины были поставлены в Крым.

Осенью 2017 г. Siemens подал иск к обоим "Технопромэкспортам" о признании сделки по продаже турбин недействительной. Структуры "Ростеха" подавали встречный иск к Siemens о признании недействительными нескольких пунктов контракта, в которых содержались требования о необходимости соблюдения санкций Евросоюза.

В пункты было включено требование не исполнять контракт, если им будут нарушены санкции ряда государств - США, ЕС, ООН, и, в том числе, и санкции к РФ. Пункты также содержат положения, определяющие, куда должно поставляться оборудование. В них также присутствует запрет на использование оборудования в Крыму. Ещё один пункт "привязал" оборудование к конкретной площадке из-за технических и климатических показателей.

Позже осенью 2017 г. СТГТ подал самостоятельный иск к структурам "Ростеха". Арбитражный суд Москвы 10 января отказал компании в иске к ООО "ТПЭ" и ОАО "ТПЭ" о "крымских турбинах". Апелляционный суд 9 апреля оставил решение в силе.

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Теги: Сименс, Технопромэкспорт

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