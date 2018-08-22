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Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год

Кроме этого, будет повышен прогноз по инфляции на 2018 год с 3,1% из-за слабого рубля и меньшего урожая зерна

Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тенденции последних месяцев - рост санкционных рисков и события на ряде ключевых развивающихся рынков - вынуждают Минэкономразвития пересмотреть прогноз на 2018 год по оттоку капитала и курсу рубля. Однако в дальнейшем, по мере исчерпания "экстраординарных" факторов, эти показатели вернутся на ранее прогнозировавшуюся траекторию, поэтому оценки на 2019-2020 гг. министерство не собирается существенно менять.

"Мы увидели усиление оттока капитала в августе. В принципе, если посмотреть последние месяцы, то у нас довольно быстрым темпом сокращаются вложения иностранцев в российские долговые бумаги. Это техника с точки зрения проведения аукционов, но мы увидели, что здесь отток капитала усилился. В принципе, поэтому мы закладываем на ближайшие 12 месяцев чуть более пессимистические ожидания по оттоку капитала, по выводу средств с российского финансового рынка - у нас самые крупные вложения из портфельных это как раз вложения в ОФЗ. Но ожидать, что темп сокращения здесь сильно ускорится вряд ли стоит, поэтому пересматриваем, будет чуть более слабый рубль в этот период (2018 г. - ИФ), но затем мы вернемся на те тренды, которые мы ожидали", - сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в Сочи в среду.

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"Действительно, последние события - на самом деле не только вопрос санкционной тематики, который обсуждается, но и в целом ситуация на развивающихся рынках, кризис, который мы видим в Турции, а мы видим проблемы, продолжающиеся в Аргентине, мы видим слабость валюты и в Бразилии - это все, конечно, влияет и на российский рынок. Мировой финансовый рынок сейчас очень взаимоувязан, поэтому проблема одной развивающейся страны оказывает влияние на многие рынки вокруг", - отметил он.

"Мы ожидаем, это то, что в ближайшие 12 месяцев отток капитала будет сильнее, валюта будет слабее, но в целом те прогнозы, которые у нас были опубликованы и касались, например, показателей конца 2019 года, 2020 и последующего годов по валютному курсу у нас сильно меняться не будут. Потому что мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись. Да, в ближайшие 12 месяцев они будут с более слабым рублем, они будут с бОльшим оттоком капитала", - сказал министр.

Угроз стабильности финансового рынка на данный момент он не видит.

"Рынок ОФЗ терял, и это, конечно, добавляло волатильности на финансовый рынок. Но ничего экстраординарного здесь не происходит, в целом, еще раз повторюсь, платежный баланс остается очень уверенным. Центральный банк всегда может приостановить покупки валюты, в этом месяце порядка $6 млрд (должно быть куплено на валютном рынке в рамках бюджетного правила для Минфина - ИФ). Это тот объем, который меньше чем за пять месяцев может полностью покрыть все инвестиции накопленные, которые есть в рынке ОФЗ", - отметил Орешкин.

Влияние волатильности на курс рубля постепенно будет исчерпано, и валюта укрепится, вернувшись в траекторию прежних прогнозов Минэкономразвития, полагает министр.

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"Если вы посмотрите те прогнозы, которые мы делали, текущие уровни более слабые и связаны с экстраординарным временным оттоком капитала, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому мы ожидаем, что в течение 12 месяцев, по мере того, как этот фактор сойдет на нет, мы вернемся на ту траекторию, которую мы прогнозировали. Она означает более крепкий уровень (курса рубля - ИФ) относительно текущих значений", - сказал он.

Прогнозы

Согласно действующему июньскому прогнозу Минэкономразвития курс доллара на конец 2018 г. ожидается

на уровне 61,7 руб., на конец 2019 г. - 63,8 руб. На конец 2020 г. министерство прогнозирует курс доллара в 64,1 руб., конец 2021 г. - 63,9 руб., конец 2022 г. - 64,8 руб., конец 2023 г. - 66,4 руб., конец 2024 г. - 68,0 руб.

Среднегодовой курс доллара, по этому прогнозу ведомства, в 2018 г. составит 60,8 руб., в 2019 г.- 63,2 руб., в 2020 г.- 63,8 руб. в 2021 г. - 64 руб., в 2022 г. - 64,7 руб., в 2023 г.- 66,3 руб., в 2024 г.- 68,0 руб.

Отток капитала, по июньскому прогнозу министерства, в 2018 г. составит $23,1 млрд, в 2019 г. - $15,1 млрд, в 2020 г. - $8 млрд, в 2021 г. - $1,9 млрд, в 2022 г. - $0,5 млрд, в 2023 г. - $0,6 млрд, в 2024 г. - $2,8 млрд.

Пересмотр инфляции

Минэкономразвития на следующей неделе внесет в правительство уточненный макропрогноз до 2024 года, но изменения будут носить косметический характер и коснутся в основном 2018 года с точки зрения снижения ВВП, роста инфляции, повышения ожиданий по оттоку капитала и более слабого рубля, сказал Орешкин.

"По инфляции там две основные истории. Это история с не самым лучшим урожаем, в этом сезоне у нас урожай пшеницы будет и зерна в целом будет меньше, чем он был в прошлом году. Поэтому это несколько повлияет на продуктовые цены. Плюс более слабая траектория по обменному курсу, которую мы не предполагали в начале года тоже добавит несколько десятых к нашему прогнозу", - добавил он, комментируя вопрос, насколько будет повышен действующий прогноз министерства в 3,1% по инфляции на 2018 год.

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