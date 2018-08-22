Минэнерго выступило против идеи обязать компании поставлять 17,5% добытой нефти на НПЗ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ посчитало нецелесообразной идею обязать нефтяные компании поставлять 17,5% добытой нефти на НПЗ, поскольку все крупные производители в настоящее время превышают данный показатель.

Соответствующая позиция ведомства была озвучена в среду на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, посвященном завершению налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

"По данным Минэнерго, в настоящее время все крупные производители при поставках превышают данный показатель, и нормативное закрепление этой нормы нецелесообразно", - сказал он.

Впервые такую идею озвучил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в конце июня. Он рассказал о предложении некоторых участников рынка закрепить норматив поставок до 17,5% добытой нефти на НПЗ с последующей гарантированной продажей топлива на российском рынке. "Обсуждали, сегодня это работает в виде договоренностей, и они (нефтедобывающие компании - ИФ) выполняют эту договоренность. Можно это и ввести в виде обязательной законодательной нормы", - отвечал ему Козак.

Путин уточнял, есть ли необходимость вводить такую жесткую меру. В свою очередь Козак отвечал, что пока такой необходимости нет.