Представители бизнеса обсудят "текущую макроэкономическую ситуацию" с Белоусовым

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Встреча представителей крупного бизнеса с топ-чиновниками, которая пройдет сегодня в РСПП, будет посвящена не обсуждению идей о налоговых изъятиях, а разговору о макроэкономике, полагает глава "СИБУРа" Дмитрий Конов.

Во встрече участвуют Андрей Белоусов, автор нашумевшей инициативы о многомиллиардных налоговых изъятиях у компаний, получающих "сверхприбыль" от ослабления рубля и благоприятной внешней конъюнктуры, и первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, который выдвинул в качестве альтернативы идее президентского помощника предложение стимулировать компании направлять дополнительные доходы на инвестиции внутри РФ.

"Нас пригласили поговорить о текущей макроэкономической ситуации. Может, это будет приятно и не так драматично, как вы пытаетесь представить", - сказал журналистам Конов, охарактеризовавший мероприятие в РСПП "как встречу приятных людей". "Всегда приятно видеть коллег", - сказал глава "СИБУРа".

Он заявил, что ему неизвестны детали предложений о налоговых изъятиях. "Я не знаю, о каких предложениях идёт речь. "СИБУР" ничего не добывает, природной рентой не пользуется, НДПИ не платит по определению", - отметил Конов.