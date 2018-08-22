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Экономика

Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"

По словам главы Минпромторга, министерства разделяют "общее мнение", что увеличение налоговой нагрузки нецелесообразно

Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Профильные ведомства, получившие поручение проработать предложения о дополнительных источниках доходов бюджета за счет металлургов, горнодобытчиков, производителей удобрений и "СИБУРа", пришли к выводу о нецелесообразности изъятий, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы анализировали отчетность и финансовое положение по каждому предприятию. Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это (увеличение налоговой нагрузки) нецелесообразно. Не учтены параметры, связанные с закредитованностью предприятий, и инвестиционные проекты, которые осуществляются. На первый взгляд расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительные доходы. Но когда все пересчитали, то поняли, что не все параметры были учтены", - сказал министр.

Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минприроды на прошлой неделе формировали свою позицию по предложению помощника президента РФ Андрея Белоусова.

Ранее Минэкономразвития выступило против инициативы Белоусова, отказаться от нее премьера Дмитрия Медведева попросил глава РСПП. Позже правительство РФ также назвало меры нецелесообразными.

Изъятие сверхдоходов

В начале августа Белоусов выступил с предложением о изыскании допдоходов на более чем 500 млрд рублей ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагалось направить на финансирование мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года. Основная нагрузка в случае повышения налогов ляжет на "Норникель" (114,2 млрд рублей), АК "АЛРОСА" (67,28 млрд рублей) и "СИБУР" (65,23 млрд рублей).

Альтернативой предложению Белоусова стала идея стимулировать компании направлять дополнительные доходы, полученные от ослабления рубля и выгодной внешней конъюнктуры, на инвестиции внутри РФ, которую высказал Минфин.

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Теги: Денис Мантуров

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