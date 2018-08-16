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Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков

Сейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомства

Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития выступило против изъятия дополнительных доходов у металлургических и химических компаний РФ, сказал источник в ведомстве "Интерфаксу", комментируя позицию министерства по этому вопросу.

Профильные ведомства сейчас обсуждают предложенные помощником президента Андреем Белоусовым меры по изысканию дополнительных доходов в размере более 500 млрд рублей ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагается направить на финансирование мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года.

Кроме Минэкономразвития, свои позиции для Минфина, готовящего финальное заключение по поручению правительства к 17 августа, готовили Минпромторг, Минэнерго и Минприроды. Министерства в течение нескольких дней проводили встречи и совещания с компаниями, аргументировавшими нецелесообразность усиления налоговой нагрузки.

По данным источника в одной из компаний, "позиция всех министерств в целом отрицательная".

Ранее сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложение об изъятии этих доходов является одной из экспертных точек зрения. По его словам, оно пока не проработано и никакой позиции по нему не сформулировано.

О предложении Белоусова увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей стало известно на прошлой неделе. Помощник президента объяснил инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). В список компаний, для которых Белоусов предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали, в частности, НЛМК, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат, "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норильский никель", "СУЭК", АК "АЛРОСА", "Полюс", "ФосАгро", "Уралкалий", "Акрон", "СИБУР".

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Теги: Минэкономразвития, Андрей Белоусов

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