Предложение об изъятии дополнительной прибыли обсудят без Путина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить отдельного совещания по предложению своего помощника Андрея Белоусова об изъятии дополнительной прибыли у крупного бизнеса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Президент не может проводить совещания по всем вопросам, которые находятся в проработке правительства", - пояснил Песков.

"Есть экспертная точка зрения, есть согласие президента проработать вопрос. Этот вопрос проработан, мы видим разные точки зрения. Будет сейчас сформулирована позиция", - добавил Песков.

Сверхдоходы в бюджет

На прошлой неделе помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов предложил увеличить налоги для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений. Он объяснил инициативу тем, что металлурги платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Повышение налогов может принести в бюджет 500 млрд рублей ($7,5 млрд). В список компаний, для которых Белоусов предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали, в частности, НЛМК , "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат , "Мечел", "Металлоинвест", Evraz, "Норильский никель" , "СУЭК", АК "АЛРОСА", "Полюс", "ФосАгро", "Уралкалий", "Акрон", "СИБУР".

После этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей. Он попросил премьера поддержать позицию РСПП о том, что инициатива об изъятии из прибылей компаний более 500 млрд рублей налогов "может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий РФ и достижения стратегических целей национальной экономики".

Инициатива изъятия "сверхдоходов", как отмечает глава РСПП, противоречит недавним заявлениям правительства РФ о том, что повышение налогов в 2019-2024 гг. будет исчерпано исключительно ростом НДС.