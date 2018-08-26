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Экономика

НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича

"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканала

НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - АО "Национальная медиа-группа" (НМГ) увеличила свою долю в "Первом канале" на 4%, теперь контролирует 29% акций телеканала.

"Я подтверждаю, что компания, подконтрольная НМГ, приобрела 4% акций "Первого канала", - сказала "Интерфаксу" гендиректор НМГ Ольга Паскина.

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НМГ и до этого была совладельцем телеканала, через компанию "Растрком-2002" ей принадлежало 25% акций "Первого канала". Еще одним частным акционером является принадлежащая бизнесмену Роману Абрамовичу компания ОРТ-КБ, владевшая 24% акций. Однако 25 августа РБК со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова сообщил, что компании ОРТ-КБ сейчас принадлежит лишь 20% акций "Первого канала".

В связи с получением Абрамовичем израильского гражданства структура собственности "Первого канала" должна быть приведена в соответствие с требованиями закона о СМИ, то есть бизнесмен не может иметь более 20% в компании, являющейся акционером учредителя "Первого канала".

Контрольный пакет акций телеканала находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино".

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Теги: Первый канал, НМГ

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