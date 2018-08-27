Высокий суд Лондона вновь разморозил активы братьев Ананьевых

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона снова разморозил активы Алексея и Дмитрия Ананьевых, замороженные по иску держателей облигаций бизнесменов, сообщает газета "Ведомости".

Издание ссылается на представителя одного из ответчиков и подтверждение от партнера юрфирмы Withers Татьяны Меньшениной. Withers - лондонский подрядчик юрфирмы "Некторов, Савельев и партнеры", представляющей интересы истцов.

Активы Ананьевых были заморожены в качестве обеспечительной меры по иску на $11 млн, который подала к братьям новая группа держателей бондов. Под арестом оказались в том числе и акции банка "Возрождение", о намерении купить который объявил ВТБ накануне ареста.

Ранее лондонский суд уже накладывал арест на активы Ананьевых по иску на $15,6 млн и 11 млн евро, поданному держателями нот Peters International (Cayman) Limited. Гарантом по бумагам выступала Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V. Эти гаранты контролировались братьями Ананьевыми, утверждают истцы.

Однако в начале августа Ананьевы внесли обеспечительные средства в фонд суда, и арест был снят. Именно заморозка активов препятствовала проведению покупки "Возрождения" группой ВТБ.

ВТБ 14 августа объявил о достижении договоренностей по покупке "Возрождения". Сделку планировалось закрыть в сентябре. В то же время после новой заморозки активов банк сообщил, что ВТБ готов купить "Возрождение" только в том случае, если актив будет очищен от возможных правовых последствий.