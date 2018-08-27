S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Авиационная группа S7 намерена заняться производством сверхлегких турбореактивных бизнес-джетов. Проект был представлен губернатору Московской области Андерю Воробьеву, сообщила пресс-служба областного правительства.

Самолеты Victory будут производиться из углеродных композитных материалов. Их длина составит около 10 метров, вес - не более 3 тонн, максимальная дальность полета - свыше 2 тыс. километров, скорость - 600 км/ч. В составе экипажа - один пилот, на борту могут разместиться четыре-пять пассажиров.

"Проект планируется реализовать в Ступине, инвестиции составят порядка 13 млрд рублей, будет создано около 1 тыс. рабочих мест", - отмечается в сообщении.

В S7 подтвердили планы выпускать самолеты Victory, от других комментариев воздержались.

Epic Victory - легкий американский реактивный самолет, разработанный авиастроительной корпорацией Epic Aircraft в 2007 году. Впоследствии выпускался китайской China Aviation Industry General Aircraft.

S7 - вторая крупнейшая авиационная группа в РФ, включает авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", которые летают под брендом S7 Airlines. Группа принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.