Исполнение сделки ОПЕК+ в августе будет на уровне июля

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Исполнение соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в августе пока остается на уровне прошлого месяца, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На сегодняшний день в среднем по августу мы выходим на показатели, как были в июле", - сказал он.

Согласно данным вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в июле страны ОПЕК+ выполняли сделку по снижению нефтедобычи на 116%. Ранее МЭА подсчитало этот показатель на уровне 97%, страны ОПЕК - на уровне 121%.