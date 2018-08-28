Главные новости
В РоссииПутин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье
Экономика

Исполнение сделки ОПЕК+ в августе будет на уровне июля

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Исполнение соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в августе пока остается на уровне прошлого месяца, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На сегодняшний день в среднем по августу мы выходим на показатели, как были в июле", - сказал он.

Согласно данным вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в июле страны ОПЕК+ выполняли сделку по снижению нефтедобычи на 116%. Ранее МЭА подсчитало этот показатель на уровне 97%, страны ОПЕК - на уровне 121%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ОПЕК, нефть

Новости по теме

Экономика
Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
 Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
В свою очередь Белоусов констатировал. что обществу и кабмину будет интересно увидеть, готов ли бизнес подставить плечо под реализацию общественной повесткиПодробнее
 В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
В отношении банка четырежды за год применяли меры надзорного воздействияПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%Подробнее
 Доллар достиг 69 рублейДоллар достиг 69 рублей
В последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеВ миреСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииВ миреВ немецком городе Хемнице произошли беспорядкиВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 28 августа

Роналдо купит испанский ФК "Вальядолид" за 30 млн евро

Удальцов вновь возвращен в спецприемник после воскресной госпитализации

В Москве начали устанавливать приподнятые пешеходные переходы из резиновых пластин

Мэй попросила не считать "концом света" выход Великобритании из ЕС без соглашения

Очередная экспедиция отправится к МКС 11 октября по шестичасовой схеме

Исполнение сделки ОПЕК+ в августе будет на уровне июля

Письмо из КНДР стало причиной отмены поездки Помпео в Пхеньян

Представительство Украины при СНГ закрылось

Кандидат в мэры Москвы Кумин подал в суд иск о снятии Собянина с выборов

Почти два десятка ядовитых змей изъяли из московской квартиры

Путин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформе

Путин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеПрезидент отметил, что может дать свою оценку предложенным изменениям "прямо завтра" Подробнее

Роскомнадзор опроверг сообщения о разблокировке доступа к веб-версии Telegram

Россия инициировала срочные консультации в СБ ООН по возможной провокации химатаки в Идлибе

Аэропорты Москвы в августе не стали повышать цены на авиатопливо

Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента

Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контентаНа удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало "Яндексу" время до вечера четверга Подробнее

К берегам Владивостока вынесло судно с мертвым человеком

Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле

Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru