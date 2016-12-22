Культура

Песков назвал дискуссию о цензуре в российском искусстве исчерпанной

По его словам, "сгущения туч" над деятелями культуры нет

Песков назвал дискуссию о цензуре в российском искусстве исчерпанной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в дискуссии вокруг цензуры в российском искусстве поставлена точка.

"Обобщающие заявления о наличии цензуры и сгущения туч несправедливы, поскольку такого у нас в стране нет", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Я хотел бы, наверно, сказать, что мы считаем эту дискуссию исчерпанной, потому что слишком много было сказано на этот счет", - отметил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, в то же время нельзя молчать и про ответственность деятелей культуры, использующих государственные деньги. На реплику журналиста, что это деньги налогоплательщиков, пресс-секретарь президента сказал: "Безусловно, но это же не значит, что они (деятели культуры - ИФ) не должны нести ответственность. В этой ситуации ответственность должны нести обе стороны".

Теги: Дмитрий Песков
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