Выход фильма "Матильда" в прокат перенесли

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Релиз фильма "Матильда" Алексея Учителя перенесен с 30 марта на 25 октября 2017 года для уменьшения конкуренции с голливудскими картинами, сообщили "Интерфаксу" в среду в компании-прокатчике.

"Для российского фильма правильно найти дату, которая была бы свободна от конкуренции с Голливудом, чтобы не двигать по сеткам проката фильмы конкурентов. Изучив довольно плотное конкурентное окружение "Матильды" с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более, что в 2017 году отмечается 100-летие октябрьской революции", - рассказал "Интерфаксу" в среду генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев.

По его словам, перенос релиза никак не связан, в частности, с обращениями в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку фильма, в котором якобы содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих.

"Это, наоборот, был хороший пиар для фильма. Никто не видел фильма, все, кто что-то пишет, судят по обрывочным сведениям. Мы показываем реального человека, его реальные чувства. Оскорбить этим, я думаю, кого-то очень сложно", - заметил Рязанцев.

Предполагается, что когда фильм будет готов, создатели картины устроят показ в Госдуме, Совете Федерации, на мартовском московском кинорынке также будет показан большой отрывок из ленты.

В настоящее время идет финальный монтаж картины, сведение речевых, шумовых, музыкальных дорожек. Идут переговоры с рядом российских и зарубежных фестивалей о представлении "Матильды" на них, а также с одним из голливудских мейджоров о приобретении мировых прав.

Рязанцев пояснил, что с переносом даты релиза у компании будет больше времени, чтобы сформировать стратегию рекламной компании. Уже с 12 января, трейлер картины будет показываться в кинотеатрах.

"Ожидаем, что количество контактов зрителей с нашим роликом к 25 октября составит порядка 15-18 миллионов человек", - отметил Рязанцев.

По его словам, создатели картины предполагают подать документы на получение прокатного удостоверения фильма в сентябре. Тогда же будет и определяться ограничение аудитории по возрастному цензу: +12 или +16.

В фильме "Матильда" повествуется об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В картине снимались Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов и другие.