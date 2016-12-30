Кубанская митрополия сочла фильм "Матильда" вредным для верующих

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Кубанская митрополия предостерегла верующих от просмотра нового фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Прихожанам храмов Екатеринодарской епархии данный фильм не благословляется к просмотру", - говорится в заявлении митрополии, которое приводит ее пресс-служба.

В нем отмечается, что ранее в епархию обратились православные активисты по поводу выхода в прокат упомянутого фильма, "трейлер которого в сети Интернет озаглавлен как "главный исторический блокбастер года".

"Представленный трейлер демонстрирует сомнительные с нравственной позиции трактовки, а также прямые исторические и биографические искажения в отношении прославленных в лике святых за мужественное исповедничество императора Николая II и августейшей семьи", - сказано в заявлении.

В картине, как сообщалось, рассказывается о любви Николая II к балерине Матильде Кшесинской.

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в интервью "Российской газете" критически отозвался о "Матильде" после просмотра трейлера картины. Он задался вопросом, зачем зрителя заставляют поверить в историчность "напридуманных ими душераздирающих сцен "любовного треугольника", в которых Николай и до, и после женитьбы мелодраматически мечется между Матильдой и Александрой".

В свою очередь Учитель рассказал тому же изданию, что в фильме соединены исторические факты и художественный вымысел.

Премьера "Матильды" намечена на 25 октября 2017 года.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении этого фильма. По ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Прокуратура Петербурга, однако, еще ранее провела проверку и нарушений закона не выявила.