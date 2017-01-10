На могиле Олега Попова установят памятник ростовского скульптора

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вдова известного клоуна Олега Попова Габриэла выбрала макет памятника артисту, который, скорее всего, будет установлен на могиле в Эглофштайне (Германия), сообщил во вторник агентству "Интерфакс" директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко.

"Габриэле очень понравился макет, сделанный ростовским скульптором Александром Маркиным. Памятник представляет собой кулисы, с одной стороны которых видно выглядывающего клоуна, как обычно перед началом репризы делал Олег Попов, а с другой стороны изображена кукла, в которой выступала вместе с клоуном его жена Габриэла последние 20 лет. С точностью 99%, что именно такой памятник будет установлен на могиле артиста", - сказал Резниченко.

Он отметил, что сейчас ведутся работы над эскизом памятника Попову, который будет установлен в Ростове-на-Дону. Скульптура должна быть сидячей, а возраст клоуна должен быть примерно 40 лет: в этом возрасте Попов выступал в Ростовском государственном цирке в 1976 году.

"Уже точно известно, что памятник будет установлен слева от главного входа в цирк. Это будет лавочка, на которой будет сидеть веселый клоун, вместе с ним маленькая собачка. Это должен быть живой городской сюжет, чтобы горожане могли сесть на лавочку и пообщаться с "Солнечным клоуном", - добавил Резниченко. Открытие памятника запланировано на апрель 2017 года.

Народный артист СССР Олег Попов скончался в начале ноября в возрасте 86 лет в Ростове-на-Дону. Он приехал туда на гастроли из Германии, где проживал последние 25 лет.