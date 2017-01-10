Культура

На могиле Олега Попова установят памятник ростовского скульптора

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вдова известного клоуна Олега Попова Габриэла выбрала макет памятника артисту, который, скорее всего, будет установлен на могиле в Эглофштайне (Германия), сообщил во вторник агентству "Интерфакс" директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко.

Ушел из жизни Олег Попов

"Габриэле очень понравился макет, сделанный ростовским скульптором Александром Маркиным. Памятник представляет собой кулисы, с одной стороны которых видно выглядывающего клоуна, как обычно перед началом репризы делал Олег Попов, а с другой стороны изображена кукла, в которой выступала вместе с клоуном его жена Габриэла последние 20 лет. С точностью 99%, что именно такой памятник будет установлен на могиле артиста", - сказал Резниченко.

Он отметил, что сейчас ведутся работы над эскизом памятника Попову, который будет установлен в Ростове-на-Дону. Скульптура должна быть сидячей, а возраст клоуна должен быть примерно 40 лет: в этом возрасте Попов выступал в Ростовском государственном цирке в 1976 году.

"Уже точно известно, что памятник будет установлен слева от главного входа в цирк. Это будет лавочка, на которой будет сидеть веселый клоун, вместе с ним маленькая собачка. Это должен быть живой городской сюжет, чтобы горожане могли сесть на лавочку и пообщаться с "Солнечным клоуном", - добавил Резниченко. Открытие памятника запланировано на апрель 2017 года.

Народный артист СССР Олег Попов скончался в начале ноября в возрасте 86 лет в Ростове-на-Дону. Он приехал туда на гастроли из Германии, где проживал последние 25 лет.

Прощание с Олегом Поповым

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Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный во время прощания с Олегом ПоповымПрощание с артистом цирка Олегом Поповым в Ростове-на-ДонуГубернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии прощанияОчередь из желающих проститься с артистомПрощание с легендарным клоуном в Ростовском циркеВо время прощания с артистом Олегом Поповым в Ростовском государственном цирке, где проходили его последние гастроли
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный во время прощания с Олегом Поповым
Теги: Олег Попов
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