В Александринском театре осенью начнут репетировать спектакль о молодом Сталине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Александринский театр в Петербурге в сентябре приступит к репетициям спектакля об Иосифе Сталине.

"Это пьеса о молодом Сталине, о событиях до 1917 года. Хотя этот материал не будет исключительно хронологическим, бытовым, пьеса затронет и более позднее время. Молодой Сталин будет общаться с уже старым. Я понимаю сложность темы, так как очень легко обвинить театр в конъюнктуре - это с одной стороны. С другой стороны, я уже слышу: а правильно ли режиссер отобразит то или иное или неправильно? Я хочу честного анализа, не более того. Как в романтическом юноше идея всеобщей справедливости, справедливости для всех, превратилась в постоянное "я"? В то, что "я - бог", "я все могу" и так далее", - сообщил художественный руководитель театра Валерий Фокин.

Кроме того, он рассказал, что 25 и 26 января театр представит премьеру спектакля "Баня" по одноименной пьесе Владимира Маяковского в постановке режиссера Николая Рощина.

"Для нас это очень важная премьера. Интересно то, что это спектакль по Маяковскому. Сегодня пьесу "Баня" мало знают, ставят ее редко. В пьесе много такого, что сегодня актуально, важно, современно", - отметил Фокин.

По словам Рощина, процесс создания спектакля "Баня" оказался весьма сложным как для постановщика, так и для актеров.

"Эта пьеса авангардная, ставить ее очень сложно. Режиссерам гораздо проще ставить авангардные постановки на классическом материале, а ставить авангард авангардно - это очень сложно. Наверное, в этом одна из причин того, почему пьесы нет в репертуарах театров", - сказал Рощин.

Фокин добавил, что "Баня" для Александринского театра станет одной из премьер, приуроченных к 100-летию революционных событий в России. Помимо "Бани" театр готовит постановку "Оптимистической трагедии" режиссера Виктора Рыжакова. Также в этом году зрители увидят футуристическую оперу Михаила Матюшина "Победа над солнцем" в постановке Антона Оконешникова.

"Мы хотим отметить этот год и попытаться средствами театра осмыслить эту очень серьезную дату. Эта дата перевернула весь мир, и до сих пор мы ощущаем послесловие этой даты", - сказал Фокин.