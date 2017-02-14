Передача Исаакиевского собора РПЦ займет шесть лет

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви по закону должен занять шесть лет, заявил председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин журналистам во вторник.

"Хотел бы отметить, что на сегодняшний день механизм по передаче Исаакиевского собора РПЦ не запущен, так как не выполнены формальные требования законодательства, а именно: (не передано - ИФ) заявления со стороны религиозной организации с такой просьбой. Более того, речь не идет о переходе в собственность РПЦ. Вопрос стоит лишь о передаче в безвозмездное пользование", - уточнил Говорухин по итогам рабочего совещания, посвященного правовым аспектам передачи собора РПЦ.

Он отметил, что речь не идет о том, что собор передадут уже завтра, но и члены комитета и музейное сообщество обеспокоены обеспечением режима сохранности и безопасности музейных ценностей, а также прозрачностью самой процедуры принятия решения и процесса передачи.

Говорухин отметил, что в то же время комитет и сообщество понимают, что "музей должен работать при церкви, а не богослужения должны вестись при музее".

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. При этом в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.