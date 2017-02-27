Компания PwC объяснила ошибку с объявлением победителя на вручении "Оскара"

Уоррену Битти, который вручал награду, дали не тот конверт, но по какой причине это произошло, пока выясняется

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Компания PricewaterhouseCoopers, которая занимается подсчетом голосов при определении победителей кинопремии "Оскар", объяснила ошибку при вручении награды за лучший фильм.

В комментарии ABC News представитель PwC подтвердил , что объявлявшим победителя актерам Фэй Данауэй и Уоррену Битти дали не тот конверт.

Сначала лучшим фильмом назвали картину "Ла-Ла Ленд", но затем, когда статуэтки уже были вручены, было объявлено, что на самом деле победил "Лунный свет".

"Мы приносим искренние извинения съемочным группам фильмов "Лунный свет" и "Ла-Ла Ленд", Уоррену Битти и Фэй Данауэй, а также всем зрителям за эту ошибку. Ведущим дали конверт с победителем в другой номинации. Когда ошибку обнаружили, ее немедленно исправили. Мы выясняем, как такое могло произойти", - говорится в заявлении PricewaterhouseCoopers.

Ранее об ошибке с конвертами заявил сам Битти, заявивший, что ему дали карточку с именем актрисы из фильма "Ла-Ла Ленд" Эммы Стоун, которая в этот вечер выиграла "Оскар" за лучшую женскую роль. Он некоторое время колебался и показал конверт Фэй Данауэй, которая объявила победителем "Ла-Ла Ленд".

При этом сама Стоун заверила, что карточка с ее именем, полученная несколькими минутами ранее вместе со статуэткой за главную женскую роль, все это время была у нее в руках.

В свою очередь LA Times напоминает , что к церемонии готовят два идентичных набора карточек с именами победителей. Конверты с карточками до самого последнего момента лежат в двух портфелях, доступ к которым имеют лишь несколько человек. В ходе церемонии представители PwC, которые стоят по обе стороны сцены каждый со своим наборов карточек, выдают конверты ведущим, которые выходят объявлять победителей

Третьего набора карточек не существует, но у организаторов в засекреченном месте хранится комплект пустых конвертов и карточек с именами номинантов "на случай непредвиденной катастрофы". Все неиспользованные карточки и конверты уничтожаются после церемонии.