Культура

Накануне "Оскара" российские СМИ чаще всего писали о "Ла-Ла Ленде" и "Лунном свете"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Фильм "Ла-Ла Ленд" был самым популярным фильмом-номинантом на "Оскар" в российских СМИ по итогам недели, предшествовавшей вручению премии, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

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Результат "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла - 790 упоминаний за неделю 20-26 февраля. Помимо него в тройку популярных номинантов вошли "Лунный свет" Барри Дженкинса (483 упоминания) и "Ограды" Дензела Вашингтона (более 437 раз).

Далее в рейтинге: "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана (385), "По соображениям совести" Мела Гибсона (384), "Прибытие" Денни Вильнева (372), "Скрытые фигуры" Теда Мелфи (227), "Любой ценой" Дэвида Маккензи (212).

Суммарно за период 2016-2017 гг. "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла, получившего "Оскар" в номинации "Лучший режиссер", упоминался в различных российских изданиях более 8,9 тыс. раз. Второе место по популярности занимает лента Дени Вильнева "Прибытие", она упоминалась за тот же период в СМИ более 5,7 тыс. раз. На третьем месте "Лунный свет" Барри Дженкинса, получивший сегодня "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Его упоминали в СМИ более 3,6 тыс. раз.

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Совсем незначительно от него отстала лента "Манчестер у моря", исполнитель главной роли в которой Кейси Аффлек получил "Оскар" как лучший актер. Она упоминалась в СМИ 3,5 тыс. раз. Далее в рейтинге фильм "По соображениям совести" Мела Гибсона, более 3,3 тыс. упоминаний в СМИ.

На шестой позиции рейтинга фильм "Ограды" Дензела Вашингтона, 3 тыс. упоминаний, а замыкают рейтинг ленты "Любой ценой" Дэвида Маккензи и "Скрытые фигуры" Теда Мелфи, 2,5 тыс. и 1,5 тыс. упоминаний соответственно.

Самыми упоминаемыми номинантами на получение "Оскара" в категории "Лучший фильм" за неделю, предшествовавшую вручению премии, были фильмы "Ла-ла Ленд" Дэмьена Шазелла (790 упоминаний за неделю 20-26 февраля), "Лунный свет" Барри Дженкинса (483 упоминания) и "Ограды" Дензела Вашингтона (более 437 раз). Далее в рейтинге: "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана (385), "По соображениям совести" Мела Гибсона (384), "Прибытие" Денни Вильнева (372), "Скрытые фигуры" Теда Мелфи (227), "Любой ценой" Дэвида Маккензи (212).

Теги: Оскар, Ла-Ла Ленд
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