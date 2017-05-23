Ариана Гранде отменила гастроли по Европе после теракта на ее концерте в Манчестере

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская певица Ариана Гранде после теракта на ее концерте в Манчестере приняла решение отменить оставшуюся часть своего европейского турне Dangerous Woman, в том числе воскресное выступление, запланированное на 28 мая в Антверпене, сообщили во вторник бельгийские СМИ.

В своем твиттере Гранде написала после теракта, что она "сломлена и глубоко опечалена".

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from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

Концерты певицы, помимо Великобритании, ожидались в Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.