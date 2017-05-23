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СКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова

Следственные мероприятия связаны с хищением в 2014 году бюджетных средств, выделенных организацией "Седьмая студия", и проводятся в разных регионах России

СКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова
Театр "Гоголь-центр", где проходят обыски
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия", сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

"В рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия", следователи проводят обыски по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы Серебренникова", - сказала она во вторник "Интерфаксу".

Иванова не привела каких-либо других подробностей расследования, отметив лишь, что дело было возбуждено на основании материалов оперативных служб.

Ранее осведомленный источник заявил "Интерфаксу", что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра, в рамках которого во вторник проводятся обыски. До этого источник говорил агентству, что дело о растрате было возбуждено в 2015 году в отношении неустановленных чиновников департамента культуры Москвы. "По предварительным данным, речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 млн долларов", - сказал источник.

Теги: Кирилл Серебренников, Гоголь-центр, СКР
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