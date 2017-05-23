Худрука "Гоголь-центра" Серебренникова увезли на допрос после обыска

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова везут на допрос к следователям по делу о хищении бюджетных средств основанной им "Седьмой студией", сообщил координатор правозащитной организации "Русь сидящая" Алексей Федяров.

"Обыск в квартире Кирилла Серебренникова завершен. В настоящее время его везут на допрос в следственный комитет", - сказал А.Федяров во вторник.

Он не смог уточнить, по какому конкретно адресу будут допрашивать режиссера.

Ранее Федяров подчеркнул, что в настоящее время Серебренников не находится ни в статусе подозреваемого, ни в статусе обвиняемого по уголовному делу.

Хищение 200 млн рублей

Ранее во вторник стало известно о проведении обысков в "Гоголь-центре" и в квартире худрука театра. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, обыски у худрука "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета средств, выделенных "Седьмой студии", в 200 млн рублей.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".