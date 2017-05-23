Культура Обыски в "Гоголь-центре"

Худрука "Гоголь-центра" Серебренникова увезли на допрос после обыска

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова везут на допрос к следователям по делу о хищении бюджетных средств основанной им "Седьмой студией", сообщил координатор правозащитной организации "Русь сидящая" Алексей Федяров.

"Обыск в квартире Кирилла Серебренникова завершен. В настоящее время его везут на допрос в следственный комитет", - сказал А.Федяров во вторник.

Он не смог уточнить, по какому конкретно адресу будут допрашивать режиссера.

Ранее Федяров подчеркнул, что в настоящее время Серебренников не находится ни в статусе подозреваемого, ни в статусе обвиняемого по уголовному делу.

Хищение 200 млн рублей

Ранее во вторник стало известно о проведении обысков в "Гоголь-центре" и в квартире худрука театра. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, обыски у худрука "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета средств, выделенных "Седьмой студии", в 200 млн рублей.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Теги: Кирилл Серебренников, Гоголь-центр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
СКР оценил в 200 млн руб. ущерб от похищения выделенных студии Серебренникова средствСКР оценил в 200 млн руб. ущерб от похищения выделенных студии Серебренникова средств
Деньги были выделены из бюджета на развитие и популяризацию искусстваПодробнее
СКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла СеребренниковаСКР объяснил причину обысков у режиссера Кирилла Серебренникова
Следственные мероприятия связаны с хищением в 2014 году бюджетных средств, выделенных организацией "Седьмая студия", и проводятся в разных регионах РоссииПодробнее
Джерри Брукхаймер: в Голливуде много хороших сценариевДжерри Брукхаймер: в Голливуде много хороших сценариев
Накануне выхода пятой части "Пиратов Карибского моря" продюсер картины рассказал о причине популярности франшизы и особенностях отбора кинопроектовПодробнее
Правозащитница сообщила об обысках у Кирилла СеребренниковаПравозащитница сообщила об обысках у Кирилла Серебренникова
С чем связаны следственные действия, не уточняетсяПодробнее
Рэпер Drake получил рекордные 13 наград на Billboard Music AwardsРэпер Drake получил рекордные 13 наград на Billboard Music Awards
Он выиграл и главную награду - лучшему исполнителю, - а его альбом Views признали лучшим в рейтинге Top Billboard 200Подробнее
Угроза взрыва на Каннском фестивале оказалась ложнойУгроза взрыва на Каннском фестивале оказалась ложной
Полиция эвакуировала людей из Дворца фестивалей и конгрессов после звонка о возможном минированииПодробнее
Не любовь, а жизньНе любовь, а жизнь
В Каннах состоялась премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь"Подробнее
Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"
В этом году она пройдет в ночь с 20 на 21 мая, всего в Москве для посетителей откроют двери более 200 галерей, школ искусств и арт-центровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Теракт в Манчестере7 фото
23 мая
Теракт в Манчестере
Фотохроника 22 мая6 фото
22 мая
Фотохроника 22 мая
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураСКР заявил о похищении в 200 млн рублей студией Серебренникова В миреОтветственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГВ миреПолиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к терактуЭкономикаВсемирный банк снизил прогноз роста ВВП России
В Думу направлены поправки к законопроекту о правовом регулировании реновации в Москве
Квартальная прибыль "Совкомфлота" упала в 2,6 раза
Худрука "Гоголь-центра" Серебренникова увезли на допрос после обыска
Арест отца полковника Захарченко продлили
На подпольном водочном заводе в Краснодарском крае нашли 1 млн поддельных спецмарок
Путин обсудит с правительством повышение зарплат бюджетников
Антидопинговая комиссия предложила изымать доход с пойманного на допинге атлета
Стартапы стали чаще привлекать средства в криптовалютах на начальных этапах
ЦБ помог с реструктуризацией валютной ипотеки почти 200 заемщикам
Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ
У директора РАМТ вслед за обыском у Серебренникова тоже устроили обыск
В Кремле прокомментировали обыски в "Гоголь-центре"
ETV+ покажет матчи Кубка конфедераций для русскоязычных жителей Эстонии
Песков заявил об отсутствии у Путина планов по предвыборной кампании
СКР оценил в 200 млн руб. ущерб от похищения выделенных студии Серебренникова средств
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи