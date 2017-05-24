По делу о хищении задержаны экс-глава и главный бухгалтер "Седьмой студии"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор и главный бухгалтер "Седьмой студии" задержаны в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств, сообщила представитель столичного управления следственного комитета Юлия Иванова.

"В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший генеральный директор АНО "7 студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Она напомнила, что по данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "7 студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

Ранее в четверг следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "7 студии" художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.