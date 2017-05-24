В мэрии Москвы прокомментировали обыски в "Гоголь-центре"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с обысками в "Гоголь-центре" не имеет прямого отношения к деятельности театра и департамента культуры Москвы, заявил глава департамента Александр Кибовский "Интерфаксу" в среду.

"Мы можем судить из комментариев Следственного комитета: к работе департамента культуры Москвы эта ситуация отношения не имеет. Московский драматический театр имени Гоголя, больше известный сейчас как "Гоголь-центр", к этой ситуации тоже отношения не имеет", - подчеркнул Кибовский.

По его словам, в минувший вторник, когда проходили массовые обыски в "Гоголь-центре", дома у его худрука Кирилла Серебренникова и по другим адресам, у театральных деятелей была "эмоциональная реакция".

"Давайте будем спокойными. Мы не имеем права поддаваться на эмоции. Мы, как управленческая структура, которая тем более к тому, о чем говорит Следственный комитет, отношения не имеет, дождемся, что нам скажут соответствующие специалисты", - заявил Кибовский.

Он напомнил, что всего в Москве столичному департаменту культуры подведомственны 82 театра. Серебренников был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя приказом департамента культуры столицы в 2012 году.

По данным СКР, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Следствие оценивает растрату денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие и популяризацию искусства, в 200 млн рублей. Серебренников проходит по этому делу свидетелем.