Культура Обыски в "Гоголь-центре"

Мединский побоялся отвлечь внимание от выставки "Интермузей" комментарием о "Гоголь-центре"

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Он пообещал позднее прокомментировать обыски у худрука театра Кирилла Серебренникова

Мединский побоялся отвлечь внимание от выставки "Интермузей" комментарием о "Гоголь-центре"
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр культуры России Владимир Мединский не стал давать комментарии о ситуации вокруг обысков в "Гоголь-центре", поскольку не хочет, чтобы все забыли о музейной выставке "Интермузей" в московском Манеже.

"Вы знаете, я бы сейчас не хотел комментировать эту тему (обыски в "Гоголь-центре" - ИФ), потому что иначе только этот комментарий попадет в новости. "Интермузей" сам по себе настолько яркое, значительное мероприятие, не хотелось бы перекрывать его другими вопросами", - сказал Мединский журналистам в четверг в ходе посещения выставки.

"Отдельно мы об этом поговорим, не сейчас", - добавил он, предваряя следующие вопросы.

Комментировать вклад режиссера, художественного руководителя "Гоголь-Центра" Кирилла Серебренникова в развитие искусства в России Мединский также отказался.

Обыски и уголовное дело

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у нескольких лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии" Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Реакция деятелей культуры

Между тем артисты и режиссеры, в числе которых Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин и другие, написали письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра".

"Коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра "Гоголь-центр" потрясены сегодняшними событиями. Мы все знаем Серебренникова как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском, мы выражаем слова поддержки нашим коллегам", - зачитала во вторник коллективное письмо актриса Чулпан Хаматова. Она отметила, что Серебренников - один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в РФ, но и во всем мире.

В Ассоциации театральных критиков (АТК)заявили, что прошедшие во вторник обыски в "Гоголь-центре" имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст.

Обыски в "Гоголь-центре"

5 фотографий
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;Православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео)Москвичи у здания театраАктеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов (в центре на первом плане)Машина Следственного комитета РФ у &quot;Гоголь-центра&quot;
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;
Теги: Владимир Мединский, Минкультуры РФ, Гоголь-центр, Кирилл Серебренников
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