В "Гоголь-центре" завершились обыски

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Обыски в московском театре "Гоголь-центр" завершились, сотрудники и артисты получили возможность попасть внутрь своего учреждения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов на тонированных автомобилях покинули территорию театра и уехали в направлении Садового кольца.

Двери театра открылись, внутрь заходят сотрудники и артисты театра, участвующие в сегодняшних спектаклях. Перед этим пиар-директор организации Ника Груздева заявила, что запланированные на вторник спектакли "Гоголь-центра" будут показаны на сценах театра.

"Мы ждем, когда откроют двери театра, чтобы начать подготовку к запланированным сегодня на большой и малой сцене спектаклям, которые обязательно состоятся", - сказала Груздева.

Она добавила, что никаких других официальных комментариев театра по факту сегодняшних событий не будет.

"Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакли", - сказала, в свою очередь, актриса Чулпан Хаматова журналистам у входа в театр.

Причина обысков

Ранее во вторник стало известно о проведении обысков в "Гоголь-центре" и в квартире худрука театра Серебренникова. Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Позже в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что следствие оценивает размер похищенных из бюджета денежных средств, выделенных "Седьмой студии" в размере 200 млн рублей.

По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей. Деньги были выделены государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".